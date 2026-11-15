Тръмп ще обсъди войната в Иран със Си и Путин, но не и тази в Украйна https://crimes.bg/po-sveta/tramp-shte-obsadi-voynata-v-iran-sas-si-i-putin-no-ne-i-tazi-v-ukrayna/205916 Crimes.bg

„Китай не е част от този процес"

Доналд Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин на 19 ноември в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на Белия дом. Президентът на САЩ не планира да обсъжда прекратяването на войната в Украйна, но ще повдигне въпроса за войната в Иран, съобщава Bloomberg.

Тръмп би искал също да обсъди ядреното разоръжаване със Си и Путин, но Белият дом не е сигурен доколко китайският лидер и руският президент са готови за такъв разговор.

Си Дзинпин е домакин на тазгодишната среща на върха на АТИС, която е планирана за 18–19 ноември в Шънджън, Китай.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди днес, че срещата на тримата лидери ще е в четвъртък. "Постигнато е споразумение за провеждането на 19 ноември на тристранна среща между президентите Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Тази среща ще се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на (форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) АТИС", посочи Песков.

"Президентът Тръмп ще обсъди намаляването на ядрените оръжия по целия свят, чието разпространение, според президента на САЩ, е изключително опасно", уточни говорителят на Белия дом Оливия Уелс, уточнявайки, че Вашингтон не очаква да бъде постигнато някакво споразумение: срещата е предназначена да положи началото на преговорен процес.

По думите ѝ, по време на срещата Тръмп ще повдигне въпроса за войната в Иран, но не се очаква да засегне темата за войната в Украйна.

Уелс уточни, че „Китай всъщност не е част от този процес, така че обсъждането на Украйна в контекста на тези срещи изглежда неуместно“. „Напоследък проведохме редица срещи с руската страна“, отбеляза говорителката.

Не се предвижда също президентът на САЩ да проведе среща „на четири очи“ с Владимир Путин, нито да обсъжда достъпа на Украйна до сателитните комуникационни услуги, предоставяни от компанията SpaceX на Илон Мъск. Според източници, Мъск ще придружава Тръмп в пътуването му до Китай, но няма да присъства на срещата му със Си и Путин.

trud.bg