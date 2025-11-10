Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie).
Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия, пише Reuters. Властите са били уведомени.
Припомняме, че снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.
Това е поредният подобен инцидент през последните дни в Белгия.
Засякоха 3 дрона над белгийска атомна централа
