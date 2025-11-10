Засякоха 3 дрона над белгийска атомна централа

Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie).



Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия, пише Reuters. Властите са били уведомени.



Припомняме, че снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.



Това е поредният подобен инцидент през последните дни в Белгия.

