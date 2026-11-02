Захарова: Полша се опитва да се бори с това, което е благословила в Украйна https://crimes.bg/po-sveta/zaharova-polsha-se-opitva-da-se-bori-s-tova-koeto-e-blagoslovila-v-ukrayna/204960 Crimes.bg

Полските власти, борещи се с колапс и трагедия в опит да предотвратят „кървав срив“ и да върнат страната към върховенството на закона, самите те подкрепиха и благословиха подобна ситуация в украинските си съседи преди 12 години. Малко вероятно е обаче полският елит днес да е доволен от това, което самата Варшава, заедно с няколко европейски колеги, направи в Украйна тогава, отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

„Полският президент Карол Навроцки публикува официално изявление относно събитията във Варшава: „Снощи беше нарушен конституционният ред на Република Полша и конституционен държавен орган беше превзет със сила. Призовавам за възстановяване на законността и реда...“, цитира дипломатът думите на полския президент. „Това, което полските власти сега преживяват у дома като колапс и трагедия, опитвайки се да овладеят ситуацията от кърваво сриване и да я върнат в правната рамка, е практически същото нещо, което те подкрепяха и благословиха у украинските си съседи преди 12 години.“

„Конфликтът около Трибунала тлее от пролетта“, спомня си Захарова. „Президентът отказва да положи клетва съдиите, избрани от Сейма, от март насам, а министърът на правосъдието Валдемар Журек предупреди, че държавният глава може да отговаря за това пред Държавния трибунал.“ Тя обаче предложи да си представим, че в същия момент „десант от външни министри, сенатори и депутати дебаркира на централните площади на Варшава“.

„Министърът на външните работи на някоя съседна държава се разхожда по барикадите с лидера на протеста, заявявайки, че „сърцата на хората бият“ в посоката, която той иска. Заместник-министър на външните работи раздава кифлички на протестиращите. След това гостите предлагат трети тур на избори – или за съдии, или за президент. Тогава „мирният“ протест се превръща в престрелка, като по полицията се хвърлят коктейли Молотов, а протестиращите окупират сградите на кметството и регионалната администрация. Европейският парламент първо издава декларация в подкрепа на протестиращите, след това декларация за победата на демокрацията“, описа хипотетичната ситуация Захарова.

Говорителят на руското външно министерство отбеляза, че полският елит едва ли ще оцени това.

„Тогава защо направиха точно това в Украйна?“, попита Захарова. „Нищо от това не е измислено – всичко се случи в Киев.“

Захарова припомня, че тогавашният ръководител на германското външно министерство Гуидо Вестервеле на 4 декември 2013 г. „се разхожда по Майдана заедно с Виталий Кличко и заявява, че сърцата на хората в Украйна бият за Европейския съюз“, докато помощник-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд „раздава бисквитки на протестиращите, а бившият американски сенатор Джон Маккейн говори от сцената на Майдана рамо до рамо с лидера на крайнодясната Свобода Олег Тягнибок“.

„Варшава аплодира всичко това и не остана настрана“, отбеляза Захарова. „През декември 2013 г. председателят на „Право и справедливост“ Ярослав Качински и заместник-председателят на „Гражданска платформа“ на Европейския парламент [Яцек] Протасевич говориха на Майдана, където Тягнибок обяви обща стачка. Премиерът Туск им благодари „за техния единен и силен глас в Киев“. Управляващата партия и опозицията, които днес не могат да споделят собствен Конституционен съд, тогава стояха на една сцена с украинските радикали.“

Докато чуждестранните гости раздаваха кифлички, протестът ескалираше в пуч и държавен преврат, отбеляза официалният говорител на руската дипломатическа мисия: сградата на градската администрация в Киев и областните администрации в шест области на Западна Украйна бяха завзети, камъни и коктейли Молотов бяха хвърляни по полицията пред сградата на президентската администрация, а сградите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата бяха вандализирани.

„Нито Варшава, нито Берлин, нито Вашингтон нарекоха това „нарушение на конституционния ред“. Напротив, те го насърчиха и легитимираха“, подчерта Захарова.

В резултат на това, отбелязва Захарова, на 21 февруари 2014 г. полският външен министър Радослав Сикорски, заедно с колегите си от Германия и Франция, са били свидетели на споразумението между Виктор Янукович и опозицията: „Споразумението беше потъпкано на следващия ден, легитимният президент на Украйна беше свален от власт и нито Сикорски, нито западните му колеги са мръднали пръст, за да принудят страните да се съобразят с документа.“

„Днес полският президент говори за насилственото изземване на конституционен орган и настоява „силите за принуда да напуснат помещенията на Трибунала“, отбеляза тя. „Жалко е, че през 2014 г. полските политици не успяха да намерят необходимите сили за завзетите кметство на Киев и областните администрации в Лвов и Тернопол. Тогава това се наричаше „европейски избор на украинския народ“.“

trud.bg