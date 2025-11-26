Уиткоф е съветвал Русия как да предложи плана си за Украйна на Тръмп https://crimes.bg/po-sveta/uitkof-e-savetval-rusiya-kak-da-predlozhi-plana-si-za-ukrayna-na-tramp/178430 Crimes.bg

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф, току-що постигнал триумфа на мирното споразумение за Газа, е провел телефонен разговор миналия месец с висш служител на Кремъл, за да предложи да работят заедно по подобен план за Украйна - и че Владимир Путин трябва да повдигне този въпрос пред Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

В телефонен разговор на 14 октомври, който продължава малко повече от пет минути, Уиткоф съветва Юрий Ушаков, най-важният помощник на Путин по външната политика, как руският лидер трябва да повдигне въпроса пред Тръмп. Неговите насоки включват предложения за организиране на разговор между Тръмп и Путин преди посещението на Володимир Зеленски в Белия дом по-късно същата седмица и използване на споразумението за Газа като начин за контакт.

„Съставихме 20-точков план на Тръмп, който беше 20 точки за мир и мисля, че може би ще направим същото и с вас", казва Уиткоф на Ушаков, според запис на разговора, прегледан и транскрибиран от Bloomberg.

Говорител на Белия дом, Анна Кели, потвърди получаването на искане за коментар и не отговори веднага. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не отговори веднага, за да коментира.

Обрати в отношенията

Разговорът за първи път предлага пряк поглед върху скорошните тактики на Уиткоф за преговори с Русия и това, което изглежда е произходът на 28-точковото мирно предложение, появило се по-рано този месец - което САЩ карат Украйна да приеме като основа за сделка.

Путин заяви този месец, че вярва, че американският план може да бъде използван като основа за мирно споразумение. Той каза на висши служители на заседание на руския Съвет за сигурност, че 28-точковият план все още не е обсъден подробно със САЩ, но че Москва е получила копие от него.

По време на разговора Уиткоф-Ушаков Тръмп се радваше на успеха на стремежа си да сложи край на войната в Газа. Ден преди това той стана първият президент на САЩ, който се обърна към израелския Кнесет от 2008 г. насам, след като осигури освобождаването на последните 20 живи заложници, държани от "Хамас".

Отношението на Тръмп към Путин обаче изглеждаше влошено. Докато се готвеше за срещата си със Зеленски на 17 октомври, той обмисляше да достави на Украйна ракети „Томахоук" с по-голям обсег, обсъждаше нови санкции срещу Русия и изрази разочарованието си от Путин.

„Не знам защо той продължава с тази война", каза Тръмп на 14 октомври, същия ден, в който Уиткоф разговаря с Ушаков. „Той просто не иска да сложи край на тази война. И мисля, че това го излага на много лоша гледна точка."

По време на разговора си с Ушаков, Уиткоф казва на руския си колега, че изпитва дълбоко уважение към Путин и че е казал на Тръмп, че според него Русия винаги е искала мирно споразумение. Американският пратеник споменава предстоящото посещение на Зеленски и предлага Путин да разговаря с Тръмп преди тази среща.

„Зеленски идва в Белия дом в петък", казва Уиткоф. „Ще отида там, защото ме искат там, но мисля, че ако е възможно, ще проведем разговор с вашия шеф преди тази среща в петък."

Ушаков пита Уиткоф дали би било „полезно" Путин да се обади на Тръмп. Уиткоф каза, че би било.

Той също така препоръчва Путин да поздрави Тръмп за мирното споразумение за Газа, да каже, че Русия го е подкрепила и че уважава президента като човек на мира. „От това ще се види, че разговорът ще бъде наистина добър", каза Уиткоф.

„Ето какво мисля, че би било невероятно", добавя след това Уиткоф. „Може би той (бел.ред. -Путин) да каже на президента Тръмп: знаете ли, Стив и Юри обсъдиха много подобен 20-точков план за мир и това може да е нещо, което според нас би могло да промени нещата малко, ние сме отворени за подобни неща."

Ушаков изглежда взима предвид някои от съветите. Путин „ще поздрави" и ще каже „г-н Тръмп е истински човек на мира", казва той.

Тръмп и Путин проведоха разговора си два дни по-късно по искане на Русия, а американският президент определи разговора, продължил два часа и половина, като „много продуктивен". След това той обяви плановете си да се срещне с руския лидер в Будапеща, среща на върха, която все още не е проведена, и също така спомена, че Путин го е поздравил за сделката за Газа.

Русия иска максимума

След този разговор Уиткоф се срещна с Кирил Дмитриев, друг висш съветник на Кремъл, в Маями, според интервю, което Дмитриев даде пред Axios. Дмитриев каза ред Axios, че е прекарал три дни в Маями от 24 октомври. Говорител на Дмитриев отказа коментар.

На 29 октомври Дмитриев и Ушаков са разговаряли по телефона на руски и са обсъждали колко силно Москва трябва да настоява за своите искания във всяко мирно предложение, според друг запис, прегледан от Bloomberg.

Докато двамата помощници на Путин са обмисляли различни варианти, Ушаков е пледирал да се иска „максимума" в съобщението до Белия дом.

Той казва, че е загрижен, че САЩ може да тълкуват погрешно някои предложения и да извадят нещо, но след това да твърдят, че има споразумение, което би рискувало края на преговорите, казва той на колегата си.

Дмитриев, който също така ръководи Руския фонд за преки инвестиции, предлага неофициално споделяне на документ и казеа, че е уверен, че дори САЩ да не приемат напълно руската версия, те поне ще направят нещо много близко до нея.

По-късно той уверява Ушаков, че ще се придържа към това, което му е казано да каже, и че Ушаков може да обсъди документа по-късно и със „Стив".

Bloomberg не успя да потвърди точно какви предложения е споделила Русия със САЩ и до каква степен те са оформили окончателния 28-точков план.

Мирният план

Оттогава обаче Украйна е подложена на силен натиск да приеме предложението, изготвено от Уиткоф с помощта на неговите колеги от Кремъл. Американски представители заплашиха да прекратят критичната разузнавателна подкрепа за украинската армия, ако Зеленски откаже да приеме предложението, въпреки че Киев оттогава спечели някои отстъпки и убеди САЩ да забавят темпото след разговори с държавния секретар Марко Рубио в неделя.

Съгласно условията, предложени за първи път от САЩ по-рано този месец, Украйна ще трябва да изтегли войските си от части от източния Донбас, които Русия не успя да превземе с военна сила. Районът ще се превърне в неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната за руска.

Москва също така ще получи де факто признание на руските претенции към регионите Крим, Луганск и Донецк. По-голямата част от останалата част от фронтовата линия, включително в Херсон и Запорожие, ще бъде ефективно замразена. Украйна и нейните европейски съюзници настояват войната да бъде прекратена по сегашните линии.

Това са някои от условията, които Уиткоф и Ушаков изглежда обсъждат предварително по време на разговора си миналия месец.

„Аз също знам какво е необходимо, за да се сключи мирно споразумение", казва Уиткоф. „Донецк и може би размяна на територии някъде. Но казвам, вместо да говорим така, нека говорим повече с надежда, защото мисля, че ще стигнем до сделка тук."

„Президентът ще ми даде много пространство и свобода на действие, за да стигна до сделка", добавя той. „Така че, ако можем да създадем тази възможност, след като разговарях с Юрий и проведохме разговор, мисля, че това може да доведе до големи неща."

„Добре", отговоря Ушаков. „Звучи добре."

Нова среща

Междувременно Украйна заяви във вторник, че е постигнато „общо разбирателство" със САЩ относно мирно споразумение, целящо прекратяване на войната с Русия.

Предложението се основава на план от 28 точки, представен на Киев от САЩ миналата седмица, по който американски и украински представители работиха по време на разговорите през уикенда в Женева.

В публикация в социалните медии президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че първоначалният план е бил прецизиран с допълнителен принос от двете страни.

Той добави: „Насочих моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва и едновременно с това министърът на армията Дан Дрискол ще се срещне с украинците."