Тръмп за ракетите "Томахоук": Бях много добър със Зеленски и към Украйна, но не мога да застраша САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да обясни защо не е предоставил ракети "Томахоук" на Украйна пред Fox news. 

"Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна. Бях много добър със Зеленски и към Украйна, но не мога да застраша Съединените щати.", обясни той. 

"Фокус" припомня, че по време на срещата с президента на Украйна Володимир Зеленски, Тръмп обяви, че няма намерение да предава далекобойните ракети Tomahawk на Киев в този момент, тъй като неговият приоритет е дипломацията. 

Според Axios, Зеленски се е надявал да напусне Вашингтон с ангажименти за нови оръжия за Украйна. 

"Решихме с Тръмп, че засега няма да говорим публично за ракетите с голям обсег. САЩ не искат ескалация“, каза след срещата Зеленски. 

"Фокус" припомня, че ден преди срещата си със Зеленски, Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин. Двамата също са обсъдили темата за ракетите.

