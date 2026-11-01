От Испания до Германия: Масови протести срещу скъпия живот и политиката на властите https://crimes.bg/po-sveta/ot-ispaniya-do-germaniya-masovi-protesti-sreshtu-skapiya-zhivot-i-politikata-na-vlastite/204876 Crimes.bg

Нова вълна от протести и засилени полицейски мерки обхваща няколко европейски държави в последните дни на октомври. Испанските власти се подготвят за възможни безредици и грабежи, Германия очаква над 160 000 участници в младежки демонстрации, а британската полиция предупреди за арести на планиран протест в Лондон. Междувременно Италия преживя мащабна национална стачка, извела стотици хиляди хора по улиците.

Испанските власти засилиха мерките за сигурност заради нови събирания, свързвани с движението Blocus. В няколко големи града търговци поставят защитни плоскости пред витрините, прибират ценни стоки и се подготвят за евентуални нападения.

Най-сериозна е подготовката в Барселона, където за 31 октомври са обявени три събирания: две от 17:00 часа на площад „Каталуния“ и булевард „Луис Компанис“, както и трето от 20:00 часа на „Пасео де Грасия“.

Каталунската полиция Mossos d’Esquadra е определила най-високото, четвърто ниво на риск за града и мобилизира над 300 служители. Проверките започват около 15:00 часа и обхващат обществения транспорт, пиротехническите средства и предметите, които могат да бъдат използвани при сблъсъци.

Причината са безредиците от 24 октомври, когато около 600 младежи се събраха след призиви в социалните мрежи. Последваха сблъсъци с полицията, грабежи и разрушения в 23 търговски обекта. По актуализираните тогава данни бяха задържани 128 души, а 14 полицаи пострадаха.

Лондон: Полицията предупреди за арести на протестиращи

В британската столица е планирана демонстрация пред посолството на САЩ в подкрепа на забранената организация Palestine Action. Протестът е организиран от Defend Our Juries и трябва да започне в 13:00 часа местно време на 31 октомври.

Организаторите очакват повече от 400 участници, които настояват за отмяна на забраната на организацията. Британската полиция предупреди, че публичната подкрепа за Palestine Action може да доведе до арести съгласно действащото антитерористично законодателство.

Командирът Адам Слонецки заяви, че полицейските действия могат да обхванат не само хората с плакати, но и лица, за които има основания да се смята, че организират или подпомагат извършването на нарушения.

Забраната на Palestine Action е в сила от юни 2025 г., а британският Върховен съд трябва да разгледа дело, свързано с нея, на 4 и 5 ноември. Организаторите определят демонстрацията като мирна акция в защита на свободата на изразяване.

Германия: Над 160 000 души са заявили участие в протести

Мащабни младежки демонстрации са насрочени за 31 октомври в 34 германски града, сред които Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Хамбург и Кьолн.

Инициативата „Gen Z regelt“ съобщава за над 160 000 предварително регистрирани участници. Основните искания са за по-достъпен живот, повече инвестиции в образованието и здравеопазването, по-добра социална защита и отказ от въвеждане на задължителна военна служба.

Организаторите призовават за мирни демонстрации, но германските власти предупредиха за опасност от провокации и опити за намеса от екстремистки групи. В някои градове търговците също предприемат предпазни мерки.

Италия: Масова стачка и сблъсъци с полицията

На 30 октомври ученици, студенти, работници, пенсионери и представители на различни обществени организации излязоха на демонстрации в повече от 60 италиански града.

Протестите бяха част от общонационална стачка, организирана от синдиката USB срещу високите разходи за живот, ниските доходи, жилищната криза, съкращенията в обществените услуги и увеличаването на военните разходи.

Оценките за броя на участниците се различават значително. Синдикатът съобщи за около 1,5 милиона протестиращи, докато италианското вътрешно министерство отчете 255 000 души.

Повечето шествия преминаха мирно, но в Рим и Торино се стигна до напрежение, хвърляне на предмети срещу полицията и намеса на силите за борба с безредиците.

https://otupor.com/