МВнР с предупреждение към българите в Невада: Следете указанията за евакуация

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Washoe, щата Невада, да избягват пътуванията към засегнатите от пожара райони, освен при крайна необходимост, да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Гражданите следва да бъдат подготвени за възможни допълнителни ограничения на движението, прекъсвания на електроснабдяването и промени в определените евакуационни зони. Това съобщиха от Министерството.

ФОКУС припомня, че в следствие на възникналия мащабен горски пожар "Hawk Fire“ в района на гр. Рино, от страна на местните власти е обявено извънредно положение в окръг Washoe, като зоната с непосредствена заповед за евакуация ("GO NOW“) обхващаща приблизително 42 000 жители и достига до района на University of Nevada.

Допълнителни около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която е издадено предупреждение за евакуация. Очакваните променливи и усилващи се ветрове могат допълнително да ускорят и променят посоката на разпространение на пожара. Местните власти призовават гражданите в засегнатите райони да напуснат своевременно и да следват стриктно указанията за евакуация. В резултат на пожара са регистрирани и сериозни прекъсвания на електроснабдяването.

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: [email protected].

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

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