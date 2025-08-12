Извънземни, Зона 51 и сенчестата биосфера: НАСА говори

Какво се случва в Зона 51? Кога извънземните ще дойдат при нас? Може ли да има живот там, където не може да има? Астробиологът Дейвид Гринспун коментира тези и други плашещи и завладяващи въпроси за съществуването на цивилизации в космоса и най-често срещаните погрешни схващания за Вселената.

Аз съм астробиологът Дейвид Гринспун от НАСА. Нека отговорим на вашите въпроси от интернет.



Съществуват ли извънземни?

Мисля, че да. В нашата галактика има около 30 милиарда потенциално обитаеми планети. Дори животът да е възникнал на малка част от тях, вероятността за съществуването му е висока. Колкото по-дълбоко изучаваме Земята и нейния произход, толкова по-ясно разбираме: няма нищо свръхестествено или толкова уникално в нея, че да би могло да попречи на появата на живот на други места. На личния въпрос дали вярвам в съществуването на извънземни, ще отговоря - да. На научния въпрос дали има доказателства, ще кажа - все още не, но работим активно в тази посока.



Кои са текущите активни мисии?

Вселената е необятна и ние активно я изследваме. В момента роувърите търсят следи от древен живот на Марс. Мисията EuropaClipper се насочва към Европа, луна на Юпитер с огромен подледников океан. В началото на 2030-те години устройството ще влезе в орбита около Юпитер и ще започне да изучава Европа отблизо, за да определи дали океанът ѝ е способен да поддържа живот: измерване на температура, налягане и изучаване на потоците от хранителни вещества. Ако условията са подходящи, това ще формира основата за нови мисии, включително кацане на повърхността и дори проникване в леда със специални устройства за директно търсене на живот.

Друга мисия, Dragonfly, ще пътува до спътника на Сатурн, Титан, след няколко години. Титан има плътна азотна атмосфера, подобна на земната, и е богата на същите видове органични молекули, които са дали началото на живота на Земята. Dragonfly е дрон с ядрен двигател, който ще кацне на Титан, ще вземе проби и ще анализира органичните молекули, а след това ще отлети до нови места, за да ги изследва отново. Това ще бъде първият път, когато космически кораб ще бъде използван за изучаване на небесно тяло по този начин.

Наскоро приключи мисия до астероида Бенну, като на Земята бяха донесени над 100 грама проби. Лабораторни изследвания показват, че Бенну съдържа аминокиселини, градивните елементи на протеините, както и нуклеотиди, компонентите на ДНК и РНК. Това важно откритие предполага, че веществата, необходими за възникването на живот, са широко разпространени в цялата Слънчева система. Въпреки че все още не сме открили живот извън Земята, данните, които сме събрали, категорично сочат, че той трябва да е широко разпространен във Вселената.

Има ли научни обяснения за наблюденията на НЛО, като например инцидента с USS Nimitz през 2004 г.?

Някои от докладите са наистина интригуващи, а случаят с Нимиц е особено необичаен. Става дума за странен обект, който е описан като причиняващ „кипене" на океана, не е изглеждал като нещо, създадено от човека, и се е движил с невероятни скорости. Признавам, че не знам точното обяснение за това явление. Нямаме обаче причина да го свързваме с астробиологията или извънземните технологии. Популярното видео, заснето от пилотите, наистина е заснело обект, движещ се подозрително бързо. Но подробен анализ на данните показа, че това до голяма степен може да се обясни с паралакс, ефект, при който движението на камерата изкривява възприятието за скоростта на обекта. Експертите, които са изследвали материалите, са стигнали до заключението: „Скоростта не е толкова висока, а траекторията не е толкова аномална, колкото изглеждаше." Разбира се, все още има много нерешени въпроси в земната атмосфера. Но към днешна дата няма доказателства, че това е нещо извънземно. По-скоро си имаме работа с някакъв вид земен феномен, който все още е слабо разбран поради липса на надеждни данни.



За какво всъщност се използва Зона 51?

Ако ти кажа, ще трябва да те убия. Шегувам се, разбира се. Реалността е много по-прозаична: Зона 51 е тестов полигон за експериментални военни самолети. Това е добре известен факт. Лично аз нямам данни, които биха сочили към нещо по-сензационно.



Какво е SETI? Хората просто наблюдават ли извънземни радиовълни?

SETI (Търсене на извънземен разум) е програма за търсене на извънземен разум. Първоначално тя се е основавала на радионаблюдения, но сега има и оптично направление на SETI, което търси лазерни сигнали - все пак развитите цивилизации могат да използват тях, а не радиовълни. Важно е да не се бърка SETI с METI (Съобщения до извънземен разум) - проекти за активно изпращане на съобщения в космоса. METI е спорен проект: мнозина смятат за неетично отделни групи да решават от името на цялото човечество дали да се обявят за извънземни.

Има ли убедителни случаи на наблюдения на НЛО/Аномални атмосферни явления (ААТФ) в историята?

От астробиологична гледна точка, краткият отговор е „не". В нашата атмосфера наистина има необясними явления. Например, наскоро беше потвърдено съществуването на „спрайтове" - странни гръмотевични разряди на голяма надморска височина, които първоначално бяха смятани за измислица. Тълкуването на неидентифицираното като проява на извънземна технология обаче е крайна мярка. Дори и да е технология, по-вероятно е да става въпрос за тайни разработки със земен произход. Прибягването до хипотезата за „извънземно" без солидни доказателства е по-скоро признак на липса на въображение, отколкото на научен подход. Докато няма конкретни данни, подобни предположения остават неоснователни.

Ами ако можехме да открием и изучим „сенчестата биосфера"?

Ами ако на Земята има форми на живот, за които дори не знаем? Организми, които се крият под земята или на места, които смятаме за необитаеми, като например екстремна киселинност или други привидно смъртоносни условия? Всъщност такива организми вече съществуват на нашата планета. Това е концепцията за „сенчестата биосфера" - възможна екосистема, основана на напълно различни биохимични принципи от тези, които познаваме. Самата идея предполага, че може би сме пропуснали нещо фундаментално. За астробиолозите това е важна пътеводна светлина: ние сме едва в началото на разбирането си за разнообразието на живота и не може да се изключи, че неговите форми може да надхвърлят най-смелите ни предположения.



Мислите ли, че ще можем да открием интелигентен живот през следващите 100 години?

Благодарение на телескопа „Джеймс Уеб" вече сме достигнали етапа, в който можем да анализираме състава на атмосферите на екзопланетите. А с появата на нови космически телескопи тази способност ще се разшири значително - ще можем да изучаваме детайлно атмосферите на различни екзопланети и да търсим техносигнатури (следи от технологична дейност) в тях. Успоредно с това се усъвършенстват и методите на радиоастрономията. Бързо увеличаваме мащаба и точността на нашите изследвания на Вселената. Следователно, ако интелигентни цивилизации съществуват, имаме много реален шанс да ги открием през следващия век.