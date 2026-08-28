Доналд Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио в „езеро Америка“

Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка", предадоха световните агенции.

На церемония в Белия дом снощи президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед за изменение на официалния регистър на географските имена в страната. Зад него беше закачен голям плакат с карта на Големите езера, като над Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езеро Америка".

От Вашингтон подчертаха, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро".

Решението за преименуване на водоема, което формира границата между САЩ и Канада, идва на фона на влошаване на отношенията между Вашингтон и Отава. Те са особено обтегнати поради 50% мита, наложени от САЩ върху много канадски стоки, и ответните мита, обявени от Канада. Премиерът на Онтарио Дъг Форд заяви в понеделник, че Тръмп „може да върви по дяволите" и заплаши да наложи допълнително мито върху износа на енергия.

Езерото Онтарио, с площ от 19 000 квадратни километра, е едно от петте големи езера, разположени на границата между САЩ и Канада. Най-големият град на Канада, Торонто, се намира на брега на езерото в Онтарио.

Още във вторник Тръмп обяви, че сериозно обмисля промяна на името. Той заяви, че САЩ очакват малка или никаква търговия с Онтарио в бъдеще.

През 2025 г. Тръмп вече беше преименовал Мексиканския залив на Американския залив.

„Сега имаме залив и езеро. Сега ни липсва само океан. Така че може да се наложи да променим името на Атлантическия или Тихия океан. Или и на двете", каза Тръмп, докато подписваше изпълнителната заповед за преименуване на Онтарио.