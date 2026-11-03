На 2 ноември 2026 г. в Петропавливска Боршчахивка, Киевска област, възникнаха сблъсъци с участието на местни жители в близост до частен дом, където са били разположени военнослужещи от Националната гвардия на Украйна. В социалните мрежи се появиха твърдения за незаконно задържане и изтезания на мобилизирани лица. Според думи на местни сред задържаните е 14-годишно момче, а има и загинал след изтезанията.

Полицията опроверга твърденията за незаконно задържане на хора или за смърт на граждани.

На място пристигнаха командващият Националната гвардия Олександър Пивненко и ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов. Според Пивненко четирима военнослужещи, нуждаещи се от медицинска помощ, са били откарани в болница. Обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснени в хода на официално разследване.

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов заяви, че събитията са недопустими и нанасят вреда на единството на украинците. Той отбеляза, че в момента се провежда разследване на всички обстоятелства около инцидента и обеща, че виновните ще бъдат наказани.

"Правоохранителните органи и упълномощените органи разследват всички подробности, за да установят обективна и пълна картина на събитията, да предприемат необходимите мерки за подвеждане под отговорност на виновните и да предотвратят повтаряне на подобни инциденти", отбеляза Буданов.

Той заяви, че в координация със службите за сигурност и правоприлагащите органи се предприемат действия за намиране на подходящи мерки с цел ефективен отговор и предотвратяване на бъдещи провокации.

Той призова всички украинци „винаги да се ръководят от интересите на нацията и държавата, когато вземат каквито и да е решения или разрешават конфликтни ситуации“.

Командирът на "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заяви, че медийният отзвук около събитията в Петропавловска Борщаговка, Киевска област, играе в полза на Русия.

Той каза, че всички батальони, полкове и бригади от корпуса ежедневно изпълняват бойни задачи на фронта, а самият той постоянно се намира на фронта заедно с личния състав.

"Руснаците са заинтересовани от разделянето на украинското общество и армията, дестабилизирането на ситуацията в Украйна и очернянето на образа на военния. Това, което се случва в информационното пространство около темата за събитията в Петропавловска Борщаговка, задоволява всички тези изисквания на руснаците", каза още той. "В тази ситуация трябва или да защитаваме страната на фронта, или да помагаме на фронта в тила, а не да организираме провокации и да играем в полза на врага."

Командирът на Националната гвардия Александър Пивненко обясни, че сградата е била използвана като временен пункт за настаняване на мобилизирани, а четиримата хоспитализирани са били считани за самоволно напуснали подразделението.

"Законът за езика в Украйна работи на пълна власт", написа официалният представител на руското министерство на външните работи Мария Захарова в Telegram, коментирайки видео, заснето от неофициален затвор в Киевска област.

Украински медии съобщиха, че в къщата се е събрала тълпа. Хората скандираха "срам" и заснеха случващото се по камерите. С течение на времето протестната акция прерасна в жесток сблъсък на цивилни с полицията. Военният омбудсман на Украйна Олга Речетилова заяви, че е назначена проверка.

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