Случаите на сърдечен арест са 11 пъти по-чести

Младите са под риск

Тревожна тенденция сред младите потребители на енергийни напитки и стимулиращи добавки разкри ново американско проучване. Данните от мащабен анализ показват значително по-висока честота на тежки сърдечно-съдови инциденти при употребата на продукти, съдържащи високи дози кофеин.

Изследването е дело на научен екип от Медицинския факултет на Университета на Вирджиния и е цитирано от Американската сърдечна асоциация (American Heart Association — AHA). Резултатите от него бяха представени официално по време на годишната научна сесия на асоциацията в Чикаго.

Специалистите са проучили общо 28 345 съобщения за нежелани реакции, подадени в базата данни на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). От тях 854 са били свързани с енергийни напитки и стимулиращи добавки. Проследеният период обхваща близо десетилетие – от 2017 до 2025 година.

Сравнението между отделните категории продукти разкрива стряскащи пропорции.

Случаите на сърдечен арест са 11 пъти по-чести при съобщения, включващи употребата на стимулиращи напитки, а на инфаркт - 4,5 пъти по-често срещани, отколкото при съобщения с продукти без тези съставки.

Освен тези животозастрашаващи състояния, потребителите често са съобщавали и за други сериозни неразположения. Сред тях се открояват нарушенията на сърдечния ритъм и силното сърцебиене. В списъка със симптоми редовно присъстват още острата болка в гърдите и внезапните припадъци.

Особено притеснителен е възрастовият профил на засегнатите лица, регистриран в базата данни. Около 45% от всички съобщения за сърдечно-съдови проблеми на фона на употреба на енергийни напитки касаят млади хора на възраст между 18 и 34 години. Това поставя активните млади възрастни в центъра на рисковата група. Много от тях редовно прибягват до подобни напитки за повишаване на концентрацията, по време на работа или при интензивни физически тренировки.

Специалистите от Американската сърдечна асоциация обаче правят важно методологично уточнение относно тълкуването на резултатите. Тъй като анализът се базира на доброволно подадени сигнали в системата на FDA, той доказва статистическа корелация в честотата на докладване, но не и директна причинно-следствена връзка.

Въпреки това, лекарите призовават към повишено внимание при употребата на продукти със стимуланти. Комбинацията от високи нива на кофеин, таурин, захар и други активни съставки може да натовари прекомерно сърдечно-съдовата система.

Експертите съветват младите хора да четат внимателно етикетите и да не превишават препоръчителните дневни дози кофеин. При поява на сърцебиене, замайване или дискомфорт в гърдите употребата на тези напитки трябва да бъде прекратена незабавно и да се потърси медицинска консултация.

trud.bg