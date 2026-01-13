Археолози в Турция попаднаха на надпис, който обещава смърт

Археолози в Турция са открили смразяващо послание, издълбано върху 3300-годишна плоча, отправящо сурово предупреждение към всеки, който се осмели да го наруши.

Находката е направена в руините на древното селище Бюклукале край река Кизилирмак, на около 100 километра от Анкара. Артефактът хвърля светлина върху драматичен период от историята на Хетската империя и разкрива данни за заплахи от катастрофално нашествие, съобщават археологически източници.

Надписът гласи лаконично и безапелационно:

„Който наруши това, ще умре."

Според експертите посланието е било част от договор, а плочката вероятно е служела като официален дар или гаранция за спазването му. Анализът на керамични фрагменти от разкопките през 2023 г. показва, че Бюклукале е било компактно селище от хетската епоха с диаметър около 500 метра.

Текстът е изписан с древна близкоизточна логографска писменост. Макар подобни заплахи да съответстват на хетските закони, които допускали телесни наказания, откритието е необичайно, тъй като империята по-често налагала глоби при нарушаване на споразумения.

Артефактът силно е изненадал археолозите, включително екипа, ръководен от доц. д-р Кимийоши Мацумура от Японския институт по анатолийска археология и университета „Киршехир Ахи Евран". По време на разкопките е открит фрагментиран теракотен печат с клинописен текст, за който се смята, че е използван от хетски владетел или владетелка.

Според Мацумура печатът е носел надпис от името на великия крал Табарна или великата кралица Таванана и е служел за удостоверяване на договори, като предупреждението е имало за цел да възпре всякакво посегателство или нарушаване на споразумението.