60 души са убити при полицейска акция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

Най-малко 60 души загинаха при най-смъртоносната полицейска операция в историята на Рио де Жанейро във вторник, съобщи държавен служител пред Reuters.



Полицията в Рио де Жанейро проведе мащабна операция срещу бразилската банда "Червена команда“ във фавелите в северната част на града. В операцията са участвали около 2500 служители по сигурността.



"Най-малко 60 души бяха убити, включително четирима полицаи, а 81 бяха задържани по време на мащабна специална операция във фавелите в северната част на Рио де Жанейро“, съобщава агенцията.



"Червена команда“ е една от най-старите и най-жестоки банди в Рио де Жанейро, контролираща няколко квартала.



Престъпниците отговориха на действията на полицията с огнестрелни оръжия и подпалване на барикади. Според местните издания престъпната банда е изстреляла дронове с бомби срещу служители на реда.



Осем служители на реда са ранени по време на акцията, а четирима цивилни са били поразени от заблудени куршуми. След края на спецоперацията властите съобщиха, че са иззети 31 автоматични пушки и голямо количество наркотици.

