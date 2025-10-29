ПО СВЕТА

60 души са убити при полицейска акция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

https://crimes.bg/po-sveta/60-dushi-sa-ubiti-pri-policeyska-akciya-sreshtu-narkotrafika-v-rio-de-zhaneyro/176097 Crimes.bg
Най-малко 60 души загинаха при най-смъртоносната полицейска операция в историята на Рио де Жанейро във вторник, съобщи държавен служител пред Reuters.

Полицията в Рио де Жанейро проведе мащабна операция срещу бразилската банда "Червена команда“ във фавелите в северната част на града. В операцията са участвали около 2500 служители по сигурността.

"Най-малко 60 души бяха убити, включително четирима полицаи, а 81 бяха задържани по време на мащабна специална операция във фавелите в северната част на Рио де Жанейро“, съобщава агенцията.

"Червена команда“ е една от най-старите и най-жестоки банди в Рио де Жанейро, контролираща няколко квартала.

Престъпниците отговориха на действията на полицията с огнестрелни оръжия и подпалване на барикади. Според местните издания престъпната банда е изстреляла дронове с бомби срещу служители на реда. 

Осем служители на реда  са ранени по време на акцията, а четирима цивилни са били поразени от заблудени куршуми. След края на спецоперацията властите съобщиха, че са иззети 31 автоматични пушки и голямо количество наркотици.

https://www.focus-news.net/

