Ужас! Мъртви ли са Релето, Културиста и Йожи от “Наглите”?

Мъртви ли са Релето, Културиста и Йожи от “Наглите”? Този въпрос си задават криминалисти, които работят по сигнал, че трите страшилища на подземния свят са в неизвестност. Към момента са намерени колите и мобилните им телефони, но от бандитите няма и следа. Разследващите се обединяват около версията, че е твърде възможно те да са убити заради неуредени финансови сметки с други представители на ъндърграунда.

В МВР е подаден сигнал, че тарторите на зловещата банда за отвличания „Наглите“ Прокопи Прокопиев-“Културиста“, Ивайло Ефтимов-“Йожи“ и Даниел Димитров „Данчо Релето“ са в неизвестност от няколко дни.

Съпругата на „Културиста“, който живее доста охолно след излизане от затвора, е алармирала униформените, че мъжът и го няма от няколко дни. При проверка се оказало, че освен него в неизвестност са още „Релето“ и „Йожи“. Тримата са обявени за издирване.

Тарторите на „Наглите“, отговорни за 13 отвличания в началото на 21 век, излязоха един по един от затвора предсрочно въпреки тежките присъди от по 18 години затвор през 2013 година.

Пръв бе пуснат Ивайло Димитров-“Йожи“ през октомври 2020 година. Той излезе 2 години и 5 месеца по-рано от затворническото общежитие „Казичене“.

Мотивът за освобождаването му е, че той е изтърпял повече от 2/3 от наказанието си – 15 години и 6 месеца. Освен това според съдиите Ефтимов се е поправил и превъзпитал в затвора.

Даниел Димитров, известен с прозвището си Данчо Релето, получи свободата си с определение на Софийския градски съд от 17 декември 2023 година.

През август същата година тихомълком, пак с решение на съда, от затвора излезе и Прокопи Прокопиев-“Културиста“

Бандата за отвличания „Наглите“ беше ударена от МВР през пролетта на 2010 г., няколко месеца след фаталното си 13-о похищение на Румен Гунински, син на тогавашния общински съветник от Правец и проспериращ бизнесмен Румен Гунински-старши. От първоначално арестуваните 18 човека в крайна сметка осъдени бяха само четирима: Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов – Йожи, Даниел Димитров – Данчо Релето, и Любомир Димитров – Гребеца. Макар бандата да прибра над 6,5 милиона лева откупи от близките на жертвите си, разследващите така и не успяха да открият парите на „Наглите“.

Според” разследващите бандитите похарчили пачките по живот – нещо, в което се усъмниха повечето от жертвите на кръвожадната групировка още по време на съдебния процес.

„За две години тези изверги прибраха няколко милиона и съсипаха куп човешки животи, а парите дори не могат да бъдат открити. Накрая само четирима от тях бяха осъдени – що за държава е това!“, възмути се на финала на процеса срещу „Наглите“ бизнесменът Киро Киров, за чиято свобода синът му плати 520 000 евро на Прокопи Прокопиев и компания през 2008 г. Реално на свобода са всички осъдени членове на „Наглите“, с изключение на Любо Гребеца, осъден по друго дело за две убийства, са на свобода, но нито един от тях не е платил обезщетение на жертвите си, както беше постановил Върховният съд на финала на процеса през 2013 г., припомня сайтът Breaking.

