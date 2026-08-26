Трима бивши служители на МВР са осъдени за кражба на цигари за над 2,3 млн. лв https://crimes.bg/kriminalno/trima-bivshi-sluzhiteli-na-mvr-sa-osadeni-za-krazhba-na-cigari-za-nad-23-mln-lv/199876 Crimes.bg

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) трима бивши служители на МВР са окончателно признати за виновни за извършена от тях кражба на тютюневи изделия в особено големи размери, като са им наложени наказания от по 7 години "лишаване от свобода“ за всеки от тях при първоначален "строг“ режим на изтърпяване.

Едно от осъдените лица – Е.Х. е заемал длъжността "началник“ на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, вторият – И.Д. е бил младши автоконтрольор към сектор "Пътна полиция“ на ОДМВР-Плевен, а третото осъдено лице – Д.М. е бил началник на 02 РУ на МВР-Плевен и временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР-Плевен.

Разследването първоначално е водено в Окръжна прокуратура – Плевен, като с постановление на главния прокурор ръководството на разследването е възложено на Софийска градска прокуратура.

Съдебното производство на първа инстанция е приключило в Окръжен съд – Плевен с осъдителна присъда от 10 години "лишаване от свобода“ за всеки от подсъдимите, след което е продължило на въззивна инстанция пред Великотърновския апелативен съд, където присъдите на тримата са намалени на 7 години "лишаване от свобода“ .

С окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд от 14.08.2026 г. присъдата на Великотърновския апелативен съд е потвърдена, като тримата са осъдени за това, че с две деяния при условията на продължавано престъпление по чл. 196а, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и пр. 2 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, от склад на ОДМВР-Плевен, чрез използване на стълба, метална пластина и метален лост, се сговорили предварително и отнели чужди движими вещи – 382 134 броя кутии цигари от различни марки, представляващи веществени доказателства по досъдебно производство, всичките на обща стойност 2 364 251,95 лв., като предметът на деянията е в особено големи размери и същите представляват особено тежък случай.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

https://www.focus-news.net/