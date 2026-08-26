КРИМИНАЛНО

Трима бивши служители на МВР са осъдени за кражба на цигари за над 2,3 млн. лв

https://crimes.bg/kriminalno/trima-bivshi-sluzhiteli-na-mvr-sa-osadeni-za-krazhba-na-cigari-za-nad-23-mln-lv/199876 Crimes.bg
Lacho
77
Трима бивши служители на МВР са осъдени за кражба на цигари за над 2,3 млн. лв
Lacho
77

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) трима бивши служители на МВР са окончателно признати за виновни за извършена от тях кражба на тютюневи изделия в особено големи размери, като са им наложени наказания от по 7 години "лишаване от свобода“ за всеки от тях при първоначален "строг“ режим на изтърпяване.

Едно от осъдените лица – Е.Х. е заемал длъжността "началник“ на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, вторият – И.Д. е бил младши автоконтрольор към сектор "Пътна полиция“ на ОДМВР-Плевен, а третото осъдено лице – Д.М. е бил началник на 02 РУ на МВР-Плевен и временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР-Плевен.

Разследването първоначално е водено в Окръжна прокуратура – Плевен, като с постановление на главния прокурор ръководството на разследването е възложено на Софийска градска прокуратура.

Съдебното производство на първа инстанция е приключило в Окръжен съд – Плевен с осъдителна присъда от 10 години "лишаване от свобода“ за всеки от подсъдимите, след което е продължило на въззивна инстанция пред Великотърновския апелативен съд, където присъдите на тримата са намалени на 7 години "лишаване от свобода“ .

С окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд от 14.08.2026 г. присъдата на Великотърновския апелативен съд е потвърдена, като тримата са осъдени за това, че с две деяния при условията на продължавано престъпление по чл. 196а, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и пр. 2 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, от склад на ОДМВР-Плевен, чрез използване на стълба, метална пластина и метален лост, се сговорили предварително и отнели чужди движими вещи – 382 134 броя кутии цигари от различни марки, представляващи веществени доказателства по досъдебно производство, всичките на обща стойност 2 364 251,95 лв., като предметът на деянията е в особено големи размери и същите представляват особено тежък случай.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

https://www.focus-news.net/

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1 Коментара

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