Спипаха двама с кокаин за 150 000 евро

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу двама мъже, засечени с голямо количество кокаин в столицата. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото, съобщиха от държавното обвинение.

Разследването е установило, че на 26 февруари 2026 година двамата мъже са действали в съучастие като съизвършители. Те са държали с цел разпространение високорисковото наркотично вещество, скрито в луксозен лек автомобил марка „Рейндж Роувър“.

При извършените процесуално-следствени действия е иззето наркотично вещество с нетно тегло от 993,06 грама. Изготвената експертиза показва висока чистота на дрогата със съдържание на активен компонент от 68,2%. Общата стойност на открития кокаин се оценява на 146 585,55 евро, което се равнява на над 286 000 лева.

Двамата обвиняеми ще отговарят пред правосъдието за държане на наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери. За това тежко престъпление Наказателният кодекс предвижда строги санкции и лишаване от свобода.

trud.bg