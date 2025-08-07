Скандал! Тирът, който уби Сияна, превозвал наркотици?

Със солидна адвокатска защита се оказа шофьора на тира, който уби малката Сияна – 65-годишният Георги Александров. Според запознати с ценоразписите на маститите адвокати Явор Нотев и Милен Пенев, сумата, похарчена за защита на джигита, приближава 100 000 лева, при това само на първа инстанция. Парите за адвокатския хонорар се плащат от шефа на транспортната фирма „Виттвер България” Борислав Стоименов, който е собственик на камиона. Александров е известен в бизнес средите с колоритното си прозвище Боре Циганката, пише „Уикенд“.

Изненадващо, на поредното заседание по делото в сряда, се появи бившият зам.-председател на парламента адвокат Явор Нотев. Нотев пое защитата на благоевградския тираджия, заедно с друг скъп юрист – Милен Пенев. Желанието на транспортния бос да избави подсъдимия шофьор от затвора не идвало от хуманни и приятелски съображения, а е породено от тъмни тайни, които неговият служител пазел дълги години, допускат източници на „Уикенд”.

В подземния свят упорито се говори, че Борислав Стоименов – Боре Циганката, дълги години е въртял схеми с контрабанда на синтетична дрога и кокаин. През далечната 2004 г. двама негови служители тръгват към Ирак с два автовоза. Това са Ивайло Кепов и Георги Лазов. Впоследствие те са отвлечени и обезглавени от ислямисти. Още тогава в службите имаше солидна база данни, че реалната причина за отвличането е неразплатени сметки от наркотрафик. Автовозите, освен стари трошки, са возили и синтетична дрога. През годините трагедията беше забравена, а разследването – потулено.

През 2006 г. Боре Циганката се скрива в Германия, където кара камион и по-късно купува собствен. Там се сближава с немски граждани и става представител на голяма немска транспортна компания. На иначе стриктните немци очевидно им харесва българското беззаконие и ниски данъци. За последните години фирмата, регистрирана в България с немско участие, реализира обороти в рамките на 40–50 млн. лева, но плаща данъци в размер на едва около 50 000 лева годишно, установи „Уикенд”.

В транспортните среди от години се мълви, че камионите на компанията често са били натоварени с не съвсем легални стоки. Под прикритието на немската компания, тировете, пълни освен с официална стока и с други работи, минавали лесно през цяла Европа. Ползвали се немски ремаркета. Немско е и ремаркето, погубило Сияна и инвалидизирало дядо й.

Немските съдружници най-вероятно дори не подозират за схемата, тъй като Борислав Стоименов бил управител и лично движел бизнеса в България. Въпреки това, остава странен фактът, че братята Марсел, Филип и Георг Виттер се задоволявали с годишна печалба от едва 150 000 евро, която делели с българския си съдружник.

Товарът на камиона от ролки хартия е изненадващо освободен и претоварен на друг камион веднага след катастрофата, твърди източник на „Уикенд”. А водачът дори не е бил задържан – след обаждане от „високо място“ са направени опити за потулване на случая.

В такива случаи товарът задължително се задържа и проверява. Това се прави с цел да се установи дали камиона е бил натоварен правилно. Според мълвата в подземния свят, е възможно в ролките хартия да са укрити пакети с наркотици.

Според разпитаните свидетели, Георги Александров дори не слиза от камиона. Вместо това започва да търси шефа си по телефона. От номера на Александров няма регистрирани обаждания дори до 112. Вместо да спасява Сияна, шофьорът-убиец се е опитвал да спаси собствената си кожа.

Бащата на Сияна – Николай Попов, обаче вдигна медиен шум и случаят сериозно разтресе държавата. Историята стига до главния прокурор Борислав Сарафов, който е баща на три деца. В плевенската полиция настава смут и паника, и камионджията незабавно е арестуван. Няколко дни по-късно, след установени десетки пропуски, с поста си се разделя окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов. За да няма никакви съмнения в корупция, делото е прехвърлено в Окръжна прокуратура София, където го поемат опърничавите прокурори Николова и Лулчев. Така делото стига до съд само за рекордните 45 дни.

На проведеното съдебно заседание в сряда се потвърдиха всички твърдения на бащата и бабата на Сияна. Шестима свидетели заковаха убиеца с показанията си. Излязоха наяве и потресаващи разкрития за нараняванията на малката Сияна.

Оказва се, че момиченцето е било буквално обезобразено. Ремаркето на камиона е било в купето на автомобила на дядото на Сияна и е преминало като преса през детето. Сините очи на Сияна са били извадени от тежкия удар и едното ѝ оченце е висяло като на конец, който всъщност е нервът на окото. Черепът й е бил разбит.

Това разказаха пред съда двама свидетели – адвокат от София и лекар от Русе. И двамата са се опитвали да спасят Сияна, която е агонизирала на място почти час, докато пристигне линейка от Червен бряг, който е само на 10 минути път с кола от мястото на катастрофата. През това време шофьорът-убиец Георги Александров е говорил с шефа си Борислав Стоименов в кабината на камиона.

Според юристи целта на защитата е да прехвърли цялата вина на АПИ. Камионът обаче се е движел с бясна скорост в пороя на 31 март. Водачът добре е познавал пътя и е минавал стотици пъти по него. Освен това, лошият участък е над 150 км преди катастрофата. Това означава, че въпреки лошите условия, Георги Александров е разбирал какво се случва и колко нестабилен е камионът, но въпреки това е продължавал да натиска бясно газта, за да стигне до София, без да бъде заловен с рисковия товар. Тези факти са потвърдени от всички свидетели и експертизи.

Източник: crimesbg.com