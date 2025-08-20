Скандал! Ето я мутресата-собственик на атракциона-убиец “Венис Марина”! Стефани Симеонова е щерка на Дебелия. Взели лодки с нагласен конкурс

Мутресата-собственичка на атракциона, убил при необезопасен полет с парашут малкия Иван е Стефани Симеонова (по баща Стоименова), дъщеря на застреляния преди 8 години бизнесмен Веселин Стоименов, по прякор Дебелия, в столичния комплекс "Макси", за когото се смяташе, че е поел бизнеса на ВИС-2 след смъртта на Георги Илиев.

Финансови потоци от чужбина към фирми, управлявани от 53-годишния тогава Веселин Стоименов, са в основата на убийството му. Милиони левове с неясен произход са минавали по банкови сметки на свързани с него дружества. Той е бил представител на две офшорки, регистрирани във Великобритания и САЩ, чиято собственост не е негова. Убийството е било извършено в района на комплекс "Макси", във входа на жилищен блок номер 19 на булевард "Симеоновско шосе". Стоименов е бил собственик и съсобственик в редица фирми припомня сайтът "Флагман.бг". Сред дружествата са "Сохо", "Венис", "Айсберг 02", "Алфа кар", "Интертур" - Несебър. Бургаската агенция допълва, че застреляният е спряган за един от наследниците на убития Георги Илиев. В "Айсберг 02" ООД убитият е бил съдружник с Тодор Калофоров, осветен от комисията по досиетата като агент Дончо, проверен като кандидат за общински съветник в Несебър на партия МОРЕ през 2007 г.

Дъщерята на Дебелия, Стефани има участие във фирмите “Ванда Флауърс”, “Венис Марина”, “ВЕНИС”, “Скеч Коуъркинг”, “Розета турс” и “ССВ Груп”, сочи справка в Търговския регистър.

През 2014 г., още докато баща й е жив, гръмна скандал, че дружеството-убиец “Венис Марина” е взело атракционни лодки край р. Ропотамо с нагласен конкурс. Бургаските чиновници на няколко пъти разваляли процедурата, но след политически натиск на най-високо ниво все пак дали концесията на зловещата мутра Стоименов.

Ако тогава им бяха забранили да развиват атракциони, днес малкият Иван можеше да бъде жив. Тези хора си мислят, че са над закона, експлоатират морално остарели лодки и парашути, не спазват инструкциите за безопасност и е цяло чудо, че до сега и други хора не са намерили смъртта си при тях, коментираха потресени от трагедията бургазлии, запознати с делата на покойния висаджия и щерка му.

Припомняме, че в понеделник 8-годишният Иван от Разлог загина минута след старта на парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето над Несебър. Детето полетя към водата пред очите на майка си, която е била с него във въздуха. Наемател на водната база на Южния плаж в Несебър е фирма "Венис Марина" ЕООД.

Веселин Стоименов - Дебелия

Прокъсан обезопасителен колан на седалката на парашута - това е основната версия на разследващите за трагичната смърт на 8-годишния Иван Делинов от Разлог. Момченцето се качи на парасейлинг с майка си, но полетя пред очите от 50 метра.

По-малко вероятна е другата версия - че едно от въжетата, свързващо седалката с парашута, се е скъсало.

По неофициална информация именно коланът на седалката е бил протрит и вероятно се е скъсал във въздуха още преди парашутът да се извиси на обичайните за този вид атракции 150 метра.

Ако беше скъсано въже, каквито бяха първоначалните догадки, нямаше да се стигне до полет на детето, а плавно спускане с парашут в морето, което не причинява силен удар при съприкосновение с водата, коментират собственици на атракциони по Черноморието. И твърдят, че е имало и други случаи със скъсано въже между лодката и парашута, но никога с фатален край.

Засега не е ясно кой е поставил обезопасителния колан на детето, без да забележи, че той е прокъсан.

Два часа след нелепата смърт на детето полицията арестува трима - 52-годишния Петко Стефанов от Бургас, който е управител на базата на "Венис Марина" ЕООД, капитанът на лодката Христо Раев, на 43 г., също от Бургас, и 45-годишният редови моряк Камен Тенев. И тримата са служители на "Венис Марина" ЕООД, която е наемател на водната база на плажа.

Късно следобед във вторник окръжната прокуратура в Бургас удължи до 72 часа срока за задържане на тримата. Те са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, която представлява източник на повишена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 г.

До момента са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Предстои назначаване на съдебномедицинска експертиза, както и за установяване дали атракционът отговаря на нормите за ползването му. Министерството на здравеопазването пък проверява дали Спешна помощ е закъсняла и не е била оборудвана с уреди за реанимация. Запознати твърдят, че след падането в морето детето е било живо и е починало на брега. Според очевидци вторият реанимобил е закъснял с 20 минути.

Източник: crimesbg.com