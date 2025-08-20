Оставки! Покрива ли МВР-Бургас полицейския синковец Никола Бургазлиев за трагедията с АТВ-то? В Несебър упорито върви слух, че наркотичните проби на лекето са подменени по заповед “от най-високо” https://crimes.bg/kriminalno/ostavki-pokriva-li-mvr-burgas-policeyskiya-sinkovec-nikola-burgazliev-za-tragediyata-s-atv-to-4/170608 Crimes.bg

Около полицейския синковец Никола Бургазлиев, който видимо надрусан, с АТВ помете петима души в Слънчев бряг и прати двама от тях в кома, започва да смърди все по-нетърпимо. Кървавата драма разтресе цяла България, а в УМБАЛ – Бургас за живота си все още се борят 35-годишната Христина и синът й, който е само на 4 години. Двамата са в кома, след като в 14-тия ден на август около 14:00 часа 18-годишният Никола Бургазлиев връхлита с електрическото возило върху тях и още четирима души.

Бургас е на прага на невиждани протести заради освобождаването на Бургазлиев под домашен арест. Но това е само върхът на айсберга. Упорит слух в морската столица сочи, че потенциалният убиец е закрилян лично от шефа на ОДМВР-Бургас Владо Маринов, който по непотвърдена информация освен скъп приятел, бил и съсед в Несебър на ченгетата Георги и Роса Бургазлиеви - родители на Никола.

Хипотезата за полицейски чадър разви в личния си профил разследващият журналист от BIRD Димитър Стоянов.

Ето какво написа той:

“… МВР Бургас гази закона с повод и без. Такива изводи можем да направим ако се вгледаме в дейността на звеното на МВР само през последните няколко месеца.

Опасения за полицейски чадър

Родителите на 18 годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан като извършител, след трагичния инцидент с АТВ в Слънчев Бряг, при който пострадаха петима пешеходци, е дете на служители в РПУ Несебър. Двама от пострадалите са в критично състояние. Бащата на задържания - Георги Бургазлиев е служител на сектор „Криминална полиция“ в РУ МВР Несебър. Майка му Роса Радева също е в редиците на МВР, отново в същото РПУ. Според публикации в местните медии, Георги Бургазлиев заема ключова позиция - ръководи инспекторите в районното, а Роса Ралева е бивш разследващ полицай, но от няколко години е оперативен работник в Криминална полиция. Източници пожелали анонимност твърдят, че двамата са в крайно близки отношения с директора на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов. Началникът на РУ Несебър Павел Колев разпорежда разследването по казуса с АТВ-то да се води от ОД МВР Бургас, а не в Несебър. Вероятно поради конфликт на интереси. Това обаче би било безпредметно, ако твърденията за близост между Владо Маринов, който по принцип живее в Несебър и семейство Бургазлиеви, са достоверни.

В обществеността на местно ниво възникват много въпроси около инцидента. Не е ясно колко време след катастрофата е извършена проверката за употреба на наркотични вещества на Никола Бургазлиев. Според очевидци, тя не е направена на местопроизшествието, а след като той е задържан - в полицейското управление. Подозренията са, че пробата е дадена от трето лице и така остава неясно дали Бургазлиев е бил под въздействие на алкохол и наркотици. Любопитно е къде точно и на кое място е проведен тестът и заснето ли е тестването от охранителни камери.

Подобни „чудеса“ в действията на органите на реда не са прецедент за дейността на ОД МВР Бургас….”, пише Стоянов.

Фактът, че родителите на самозабравилия се келеш са ключови полицейски служители в МВР-Бургас и (според непотвърдени слухове) - лични капии на шефа Маринов, нямаше как да не хвърли съмнение върху самото разследване, защото, ако се вярва на близките на пострадалите – то направо смърди.

Едно от техните твърдения е най-скандално – че пробата на Никола за алкохол и наркотици, например, не е взета „на терен“ след инцидента пред свидетели, както би трябвало да стане с всеки простосмъртен, а в Районното управление, без никаква гаранция за обективност и независими свидетели, припомнят от “Флагман” и “Блиц”.

Семейството твърди, че не им е предоставен и ключов запис от охранителната камера, който по думите им показва умисъла в действието на Никола Бургазлиев.

"Надяваме се това видео да е приобщено към разследването. Да не изчезне! Сезирахме всички отговорни институции. Разследването вече е прехвърлено от Несебър към Бургас. Поето е от прокурор Маджаров.

Ще се настояваме за нова кръвна проба, която да изчисли назад във времето, в момента на ПТП-то, дали има данни за алкохол и наркотици и тя да бъде взета пред наш представител и независими свидетели", каза пред Флагман.бг адв. Георги Радков, който представлява пострадалото семейство.

„Защитата твърди, че е направена кръвна проба, но кога и къде, пред кого – за нас не е известно. Направили сме искане да се вземе нова проба – пред независими свидетели.

Да е ясно, че Никола Бургазлиев е дал тази проба, а не някой друг. Само така ще бъдат разсеяни всички съмнения. До нас достигна информация, че първоначалната му проба е светнала за положителни тестове за наркотици и алкохол.

Ако действително е така, ще е крайно смущаващо. Тук говоря за прикриване на доказателства, осуетяване на разследване и множество лица трябва да бъдат привлечени под отговорност само за този случай.

Заради това сме направили искания, включително и за записите от боди камерите, за да се изземат от "Вътрешната сигурност", да се анализират. Настояваме също така да се прегледат охранителните камери в самото РУ, да се вземат сведения от всички полицаи в района. Бихме искали ДНК експертиза на самите полицаи, които са взели тази проба“, добави адв. Радков.

Разследването вече е прехвърлено към Бургас, а прокурорът Стела Мешова, която се яви на мярката за неотклонение, е била дежурният обвинител, показа нашата проверка. Всъщност, участието й се приема противоречиво, защото в Несебър се твърди, че тя и Роса Ралева, майката на обвиняемия, ако не близки приятелки, то поне са добри познати. Това показва и активността им в социалните мрежи, допълват от “Флагман”.

