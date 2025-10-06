Немски полицаи задържаха мъжа на известна наша певица заради сводничество

Немската бундес полиция задържа в София ромския сводник от Сунгурларе. Това е Стефан Стефанов, известен като Яшката. Той е бивш любовник на поп-фолк певиците Емануела и Татяна. Също така е криминално проявен с десетки висящи дела за сводничество, палежи, кражби и побоища над жени. Прогонен от циганската махала в Сунгурларе през 2018 г., Стефанов заедно с циганката Гюлдес, известна като Габи, идва да живее в София , където да си търси жертви за проституция. Яшката също така се е занимавал с изнудване и измами. След като е завлякъл десетки хора с пари, започнал да имитира живот на заможен човек, за да склонява момичета да проституират за него. С парите взети на заем и с парите, които му изкарвали проститутките имитирал живот на милионер – коли на изплащане, апартаменти под наем, но всъщност за истинския живот на Яшката и Габи знаят всички жители на Сунгурларе. Номерата му станали известни и за софиянци. Той „зарибил“ няколко момичета от столицата да работят за него, но системно им взимал всичките заработени пари и ги проигравал в казината. Ако някоя от тях се оплаче и има претенции е получавала заплахи и много бой. През 2019 г. Стефан Стефанов -Яшката е бил задържан като тартор на Организирана престъпна група с други сводници, пише вестник „Черно море“. https://www.chernomore.bg/a/14-bg-krimi/185919-trima-ostavat-v-aresta-za-trafik-na-zheni-kam-avstriya-i-germaniya/amp Образувано е дело за своеволията на Яшката.

Срещу него има и десетки жалби за склоняване към трафик на жени, побоища и други, но засега са без резултат. Източници на www.neudobnitebg.com споделиха пред нашия сайт, че по тези жалби няма резултат, защото Стефан Стефанов е близък до ръководството на „Продължаваме промяната“ и те му правят чадър срещу заплащане. Интересно е да видим дали президентът Румен Радев ще направи ревизия на управлението на Кирил Петков и ще попаднат ли в него делата на Яшката, който се води за „сводника на Промяната“. Вътрешният министър в оставка Бойко Рашков е пазил Стефан Стефанов – Яшката с целия ресурс на полицията, но за сметка на това в Германия властите действат строго и жалбите там са постигнали резултат. Немската полиция е пристигнала с европейска заповед в България и го задържа. Той ще бъде съден пред немското законодателство. Схемата е работила по този начин – Яшката има наргиле бар, който се намира в Студентски град и е с името „HUKKA HOUSE“. Там той пленявал бъдещите си труженички със сладки обещания за луксозен живот, след което ги зашеметявал тайно, като прави секс с тях. След това ги принуждавал и изнудвал да проституират в Германия в столицата Берлин в сауна клуб „Артемис“. Интересен е и начинът, по който той си пере парите. Съученикът му Иван Халачев се грижи за тази дейност чрез неговите автомивка и наргиле бар в квартал Люлин – SS spa. Освен че парите се въртели там, Халачев склонявал и голяма част от сервитьорките и клиентките да ходят в Германия, за да заработват, като жрици на любовта . Схемата била следната – момичетата ги поема циганката Габи, която също е от Сунгуларе. Тя се явява като Маман и също работи като проститутка. Габи прави натиск върху жените да работят повече време в сауната „Артемис“. Тези, които откажат да работят извънредно, ставали жертви на побой и тормоз от нея, а за големите наказания и по тежък бой идвал лично Яшката, за да ги пребива до припадък. В момента тече разследване срещу Габи и Яшката за сводничество и организатор на ОПГ и предстоят акции в сауна клуб “ Артемис“ в Берлин. Жертвите са изключително много, но всички се страхуват, като виждат, че Яшката остава безнаказан, но сега след като той е задържан от немската полиция, много от тях започнаха да дават показания срещу него. Един от въпросните източници посочи някои от жриците, които са паднали в капана на Стефан Стефанов и Габи. Те са изпратени в Берлин от Иван Халачев. Едната е Билген Белгинова от Варна, която работи с името Маша. А другата се казва Ейми. Ако някой има сведение за пострадали от действията на Стефан Стефанов – Яшката и Габи, може да се обърне към органите на реда.

Източник: neudobnitebg.com