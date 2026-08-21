Нелегално депо за складиране и търговия с вейпове разкриха в София https://crimes.bg/kriminalno/nelegalno-depo-za-skladirane-i-targoviya-s-veypove-razkriha-v-sofiya/199533 Crimes.bg

При проверката на Митница София са открити множество устройства и 12 920 ml течност за пушене без документи за платен акциз и произход, съобщиха от Агенция "Митници".

646 вейп устройства задържаха митнически служители от ТД Митница София при проверка на лек автомобил и гаражна клетка на територията на София. Гаражът функционирал като нелегален склад, от който се правили доставки.

Всички намерени устройства са без акцизен бандерол, повечето с обозначение, че съдържат никотин и основно с вместимост от 20 ml. Общото количество на течността за пушене, която представлява акцизна стока, във всички намерени вейп устройства е 12 920 ml.

Освен липсата на бандерол и разрешително за продажба съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, установените изделия нахвърлят и разрешения от закона обем за еднократни устройства.

Предвид установеното количество и характера на задържаните изделия за пушене, за случая е уведомен разследващ митнически инспектор и е образувано досъдебно производство в Софийска районна прокуратура. Работата по случая продължава, включително с лабораторни експертизи на различните разновидности вейпове.

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