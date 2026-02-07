Кой уби тримата рейнджъри?

Тримата горски рейнджъри Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, чиито трупове бяха открити ритуално подредени в триъгълник пред умишлено опожарената хижа „Петрохан“ в понеделник на обяд, най-вероятно са били ликвидирани от собственика на затворената за туристи планинска база Ивайло Калушев, докато са спели. Това е основната версия, по която работят криминалистите, разкриват ангажирани в разследването.

По първоначални данни тройното убийство е извършено с боен пистолет със заглушител, тъй като и трите огнестрелни рани са в областта на слепоочията на жертвите. Заради това в началото от МВР и прокуратурата обявиха, че една от версиите е за ритуално самоубийство.

Все още не е изяснен точният час на настъпилата смърт на тримата горски рейнджъри, но се предполага, че те са били екзекутирани в съня си в неделя срещу понеделник, в първите часове на 2 февруари. Тази дата отдавна е приета за празник на гейовете у нас, а случайно или не собственикът на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев е сочен като мъж с изявени хомосексуални наклонности.

Според ченгетата версията, че Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са ликвидирани именно от неформалния лидер на рейнджърската група Ивайло Калушев, е основната, като тройното убийство не е предшествано от безпаметен алкохолен запой с прием на наркотици. Какво точно е предизвикало Ивайло да разстреля от упор съратниците си горски рейнджъри, остава загадка. Чуват се обаче подмятания, че напоследък ликвидираните мъже са имали сериозни противоречия с Калушев заради трайния му навик да мъкне млади момчета в хижата, които уж имали проблеми с наркотиците и трябвало да бъдат лекувани. Заради ориентацията на Ивайло Калушев цялата рейнджърска организация била обект на проверка от ДАНС през 2024 г., което настроило всички срещу Иво Мексиканеца. Приятели на Ивайло, който е издирван от МВР като заподозрян №1 за убийството, споделят, че той никога не е насилвал никого, всичките му интимни авантюри с тийнейджъри се случвали по взаимно съгласие.

Разследващите предполагат, че свидетел на тройното убийство може да е станало 16-годишно момче, което било доведено от Калушев в хижа „Петрохан“ два-три дни преди кървавата екзекуция. Остава загадка дали престоят на момчето в хижата не е предизвикал жестоката касапница с три трупа. Предполага се, че непълнолетният си е тръгнал от хижа „Петрохан“ часове преди убийствата, след като преди това е нощувал в стая, обитавана от Ивайло Калушев и оборудвана с кралска спалня – недостъпен лукс за останалите хижи в България.

Първи в хижата на ужасите са влезли агенти на ДАНС, а едва след това и представители на „Криминална полиция“, потвърждава запознат от полицейските среди. Според думите му огледът на местопрестъплението се е забавил часове наред заради съмнения, че в горящата все още хижа са складирани множество експлозиви и гранати, както и над 30 пълни газови бутилки.

„Бомби не бяха открити, но за сметка на това се натъкнахме на цяла планина с оръжия – пистолети, ловни автомати и карабини, механични арбалети и муниции, достатъчни за цял взвод. Оръжията едва се побраха в полицейския микробус“, признава присъствал на първия оглед криминалист. От МВР все още извършват пълен опис на откритите в хижата оръжия, като засега проверката показва, че всички са законни.

До труповете на застреляните в слепоочията горски рейнджъри Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са намерени и личните им оръжия, както и ловна карабина, а експертиза е установила, че с тях не е стреляно.

Същевременно стана ясно, че МВР издирва под дърво и камък със скрит бюлетин седем човека от рейнджърската организация, като описанието, дадено на екипите по издирване, е, че „лицата са тежко въоръжени и много опасни“, и съществува риск за сигурността на служителите на МВР. С други думи – на ченгетата е разрешено да прилагат груба сила и да използват огнестрелни оръжия. Засега няма данни издирваните седем рейнджъри да са били преки свидетели или извършители на тройното убийство, но от тях ченгетата се надяват да научат важни за разследването детайли.

Твърди се, че безследно изчезналият и обявен за издирване от МВР собственик на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев е живял цели 8 години в Мексико, и то заедно с двама от убитите – Пламен Статев и Ивайло Иванов. В Мексико Калушев се е занимавал с пещерно гмуркане и по подобие на района в Петрохан изградил затворена и скъпоструваща база с охрани, камери за наблюдение и екипировка – последен писък на модата. Групата е обучавала възрастни и не е имала намерение да се прибира в България. Заради избухналата коронавирусна пандемия обаче Ивайло Калушев и групата му се завръщат у нас през пролетта на 2020 г., а след това купуват хижа „Петрохан“ и превръщат туристическата хижа в частна своя база под заспалите погледи на институциите.

„Надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената база на организацията. Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали, подавани от НАКЗТ през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите“, обяви екологът Борислав Сандов, който през 2022 г. като министър на околната среда и водите подписва споразумението за сътрудничество с НАКЗТ, въз основа на което частните рейнджъри започват да контролират част от пограничната територия на България със Сърбия.

Източник: Уикенд