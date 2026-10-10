Илиян Филипов застрелян от приятеля си Славчо заради милиони от черно тото Босът на „Ботев“ (Пловдив) ръководил сенчеста структура за залози на манипулирани мачове, килърът му профукал печалбите на комар https://crimes.bg/kriminalno/iliyan-filipov-zastrelyan-ot-priyatelya-si-slavcho-zaradi-milioni-ot-cherno-toto-3/203172 Crimes.bg

Оказва се, че финансови конфликти е основната причина, поради която транспортният бос и президент на футболния клуб „Ботев“ Илиян Филипов, бе застрелян в Пловдив от приятеля си Славчо Мегеров - Мегера. Според разследването Филипов ръководел нелегална мрежа за залози и черно тото, в която Мегеров действал като оперативен организатор. Убитият бизнесмен осигурявал залагания за огромни суми и участвал в манипулирането на футболни мачове. Конфликтът между двамата ескалирал заради хазартната зависимост на Мегера, който профукал милиони евро от клиентските залози и натрупал огромни дългове към бизнеспартньора си.

Преди година Мегеров бил отстранен от съвместната им строителна фирма заради загубените суми, което трайно развалило отношенията им. Последното напрежение възникнало след футболен мач между България и Люксембург, при който Мегера задържал залог от 50 000 евро за точен резултат. Мачът завършил с победа за гостуващия тим, а Филипов бил принуден да плати над 500 000 евро печалба на залагащия. След сериозни заплахи за затвор и притискане да върне парите, дължащият над милион евро Мегера взел решение да ликвидира своя шеф.

Припомняме, че екзекуцията бе извършена в жилищен комплекс край Гребната база в Пловдив, а извършителят бе арестуван ден по-късно в София. Окръжният съд в Пловдив посочи черното тото като основен мотив за убийството. Свидетели потвърждават, че сблъсъкът за милиони от уредени мачове е довел до трагичния край на бизнесмена. Илиян Филипов е поредната жертва на сенчестия хазартен бизнес у нас. Разследването по случая продължава с разпити на близки и съдружници от футболните среди.

Източник: Уикенд