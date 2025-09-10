Хванаха баба и дядо германци от Поморие, оказаха се любители на ботаниката и конопа, но и на хашиша https://crimes.bg/kriminalno/hvanaha-baba-i-dyado-germanci-ot-pomorie-okazaha-se-lyubiteli-na-botanikata-i-konopa-no-i-na-hashisha/172192 Crimes.bg

Днес следобед служители от полицията в Поморие извършили проверка в частен дом, разположен на поморийската улица "Тутхон", обитаван от двама германски граждани, продължително пребиваващи в България - 71 годишна жена и 66 годишния й съпруг.



Намерени и иззети са: девет конопени растения в различен стадий на растеж, суха зелена тревна маса / канабис/ с общо тегло около 150 гр. и десет кафяви пресовани бучки / хашиш/ с тегло около 30 гр. За срок до 24 часа е задържана 71-годишната жена.



По случая е образувано бързо производство.

