ЕТО ГИ ТЪРГОВЦИТЕ НА СМЪРТ! Най-големите настоящи и бивши бг-играчи в бизнеса с оръжие

Акцията на МВР, Следствие и прокуратура в офисите на “Царете на войната” Христо и Генчо Христови, събуди любопитството ни кои са най-влиятелните и разпознаваеми настоящи и бивши оръжейни търговци. Въпреки, че предприемачи от този калибър по традиция не демонстрират партийни пристрастия и гледат да са добре поставени при всяка власт, като тънка червена линия (при по-голямата част от тях) лъсва близостта им до Румен Радев и “пътят на Копринката”. Обстоятелство, което може да бъде обяснено както с членството им в общи масонски ложи, така и с очакванията им държавният глава да лобира за интересите им. Една от спецификите на оръжейния бизнес е, че се търгува на високо, държавно ниво и техни клиенти доста често са чужди правителства. Ето защо реалните контакти и гаранции ги дават държавните глави на съответните страни. А близостта до президента е като входен билет за голямата търговия със смъртта.

ХРИСТО И ГЕНЧО ХРИСТОВИ

66-годишният бизнесмен и оръжеен търговец Христо Христов и ортакът му Генчо Христов, чиито имена нашумяха миналата седмица сред акцията на родните служби за сигурност в офисите му, оглавяват своеобразната ни класация.

Христо Христов е собственик на дузина търговски дружества в България, като най-печелившите сред тях са „Сейдж консултантс““ и „Сейдж технолоджис“. Чрез тях той стопанисва оръжеен завод в Пловдив, в който работят на 500 души.

Фирми на Христов са партньори и дистрибутори на оръжия, произведени в „Арсенал“ – Казанлък и ВМЗ – Сопот.

Личността на бизнесмена е обгърната в тайнственост, а медиите дори не разполагат с негова снимка. За него се знае, че е роден в Русе, завършва висше образование в Унгария, след което подхваща бизнес в Австрия. Притежава луксозни имоти във Виена, Париж, Цюрих и Лондон. Имотът в Бевърли Хилс е перлата в короната му.

Българският оръжеен магнат го купува от израелския висш военен Гал Ашер. То е смятано за едно от най-скъпите и модерни в района. Към днешна дата имението се оценява на 50 милиона долара.

През юни 2012 година избухнаха взривове в оръжейните складове на “Берета трейдинг" край Петолъчката и убиха 3-ма души. Унищожени бяха боеприпаси за десетки милиони. Една от фирмите, които ползват складовете на “Берета", бе “Сейдж консултантс" на Христо Христов и съдружника му Генчо Христов.

През пролетта на тази година стана ясно, че Христов строи производствена база в Пловдив. Оръжейният търговец инвестира в града чрез фирмата си „Сейдж технолоджис“ ООД, където е мажоритарен собственик. Той вече е построил модерна сграда на Околовръстното съвсем близо до разклона за Прослав.

Според Търговския регистър предметът на дейност на дружеството е изработка на машинни елементи, агрегати и електронни устройства. В началото на годината „Сейдж технолоджис“ ООД е започнало спорадично да търси персонал с обяви за работа в онлайн търсачките. Набирали са се конструктори по електроника, машинен оператор на CNC струг, счетоводител, специалист логистика и др.

В бизнес средите Христо Христов обаче е по-известен с другата си фирма -„Сейдж консултантс“, през която търгува с оръжия, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба. Дружеството работи с продукция на заводите в Червен бряг и Провадия.

В борда на директорите на компанията освен Христо Христов присъства и Генчо Христов, съпруг на Дора Праматарова. Чрез фирмата си „Прайм-ДС“ преди доста години семейството разбуни имотния пазар в Пловдив. През есента на 2007 година теренът на някогашната Сточна гара - земя и сгради, беше продадена на „Прайм-ДС“.

Сделката беше парафирана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, който отговаряше за държавната собственост. На търга с тайно наддаване се явиха общо 11 компании, но "Прайм-ДС" успя да пребори конкуренцията. Впоследствие теренът бе апортиран в ново дружество - „ТПЦ Тримонциум Център Пловдив“. Две години по-късно цялата фирма е придобита от Einkaufs-Center Plovdiv, регистрирана в Хамбург, а в края на 2017 година 36 декара от зоната на Сточна гара минаха в ръцете на Nepi Rockcastle. Цената на придобиване е около 17 милиона лева.

Както е известно, южноафриканският фонд ще строи четвъртия мол в града под тепетата. Сега Праматорова и Генчо Христов са сред сериозните инвеститори на имотния пазар в София.

Скандалната оръжейна фирма „Сейдж Консултантс“ АД, е участвала в мръсни схеми още преди 17 години.

Още тогава Христов и партньорът му въобще не са се свенили да продават оръжие и на двете воюващи страни.

В конкретния случай става дума за краткотрайния конфликт между Грузия и Русия през 2008 година, когато Христов е играл „двойна игра“, точно същата в каквато го обвиняват днес и от Антикорупционното бюро на Украйна. По същия начин преди години Христов е доставял оръжие едновременно, както на Грузия, така и Русия. За целта той е успял да корумпира тогавашното българско държавно ръководство, като всеки месец е отчитал пари (по банков път и в брой) за висшето ръководство на държавата.

ПЕТЪР СИНАПОВ И СИНЪТ МУ КОНСТАНТИН

Тези слабо известни на широката публика лица заемат почетното второ място в днешната класация, т.к имената им отново влязоха в обръщение след акцията в в фирмите на Христо и Генчо Христови. Оказва се, че свързващото звено между двата иначе конкурентни оръжейни клана е цигареният контрабандист Марин Дойчев-Мъро. Именно в неговата сграда на бул. “Черни връх”, на метри от Японския хотел, офиси и домове имат както Христови, така и Синапови.

Оръжейникът Петър Синапов от години години е член на ложата „Слънце Ориент“ на Георги Гергов в Пловдив, който им е нещо като неформален лидер на масоните в Пловдив и София. Хора от оръжейния бизнес припомнят, че Синапов бе арестуван в Украйна с фалшив паспорт след международна заповед за арест на Интерпол заради замесването му в програмата „Петрол срещу храни“.

През 2011 г. медиите гръмнаха, че двама нашенци - баща и син, са арестувани преди година в Украйна, докато пренасяли дрогата. Докато са били в украински затвор, тамошната мафия е търсила начин да ги очисти заради загубата на огромното количество скъпа дрога, предназначена за европейския пазар.

“Осъденият" е скандалният оръжеен търговец Петър Синапов. Той е задържан заедно с 22-годишния си син Кирил на 29 юли 2010 г. от Украинската служба за сигурност в град Ивано-Франковск. Наркотикът е пристигнал с кораб в Одеса и е скрит в металургични пещи, закупени в Чили. Той бил в 1200 пакета и с общо тегло 1192,95 кг, от които могат да бъдат направени 12 млн. дози. Цената на дрогата е близо 180 млн. долара, твърдят специалисти.

Заедно с българите са арестувани немец и двама украинци. Петър Синапов е бил с руски паспорт и чак след седмица е установена самоличността му, когато става ясно, че Интерпол го издирва с червена бюлетина години наред за незаконна търговия с оръжие и участие в аферата „Петрол срещу храни" за Ирак. Според украинското следствие Петър Синапов е човекът, организирал трафика на дрогата. Той не е бил заедно със сина си по време на задържането на групата, а чакал пратката в Лвов, където е бил и арестуван. За да получи пратката в чилийските пещи, той е регистрирал фиктивна фирма, която е трябвало да бъде закрита веднага след като пристигне дрогата. Медийни публикации свързват Синапови с роден кокаинов крал, който в момента е зад решетките.

Големият син Костадин П. Синапов – е странна птица. А далаверите и измамите са му в кръвта, ако вярваме на разследване на в. Банкерь от 2021 г. Влиза в бащиния бизнес много късно – едва през 2016 година. За сметка на това – с толкова летящ старт, че за четири календарни години фирмата му "Хартфорд Интернешънъл Груп" декларира приходи в размер на 69.897 млн. лв., а той инкасира печалба от 10.785 млн. лева. За отрицателно време той се “прочува” като некоректен търговец и измамник, четем в разследване срещу него. Успява да врътне свои контрагенти в сделка с 31 ракетни установки "Червена стрела" и 1068 ракети с бойни глави на обща стойност 15 млн. щ. долара. Последици не сме чули да има.

Сравнително наскоро, разглезеното мамино детенце Костадин дотолкова бил прекалил с алкохола и екстрите, че напълно „изплискал“, като разбил скъпия паркет в хола си и го подпалил на луксозната си тераса срещу хотел „Маринела“. Вследствие на това негово болно деяние, същият освен че одимил съседите си, напълнил и с дим жилището на колегата Христо Христов. Безумното деяние предизвикало скандал между двете оръжейни фамилии, които ако не пренасят дрога, то очевидно нарушават всички морални и търговски закони, поне според твърденията на украинското Антикорупционно бюро.

ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ - ДРУГАРЯ МИЛИОНЕР

Оръжейният магнат започва кариерата си като държавен служител в далечната 1979 г. в отдела за материално-техническо снабдяване на “Организацията за съдействие на отбраната” (ОСО). Той е син на военен, а ОСО беше нещо като комсомолското поделение на министерството на отбраната. От 1981 г. до 1988 г. работи в “Кинтекс” - Кантора за инженерно-технически експорт. Тази “кантора” под вещото ръководство на “Държавна сигурност” и нейния вожд и учител КГБ в този период се занимава главно с контрабанда на оръжие, цигари, алкохол, хероин и амфетамин.

В средата на 80-те години заради “възродителния процес” започват проблеми с работата на “Кинтекс”, затова е регистрирана офшорката “Икомев” във Вадуц, Лихтенщайн, която поема “мръсния бизнес”. През декември 1988 г., пак във Вадуц е регистрирано и българското задгранично дружество “Ширио”. То е с уставен капитал от 30 000 швейцарски франка, с 10 души персонал и негов шеф става Емилиян Гебрев. По това време той вече не е в “Кинтекс”, а ръководи дирекция “Задгранични дружества” в Стопанско обединение “Комплексна автоматизация на технологичните процеси”.

Офшорката е създадена със знанието на тогавашния министър на външно-икономическите връзки Андрей Луканов. Отначало бизнесът на “Ширио” наистина е с ембаргова южнокорейско производство, купувано от посредници и пращано в СССР, но по-късно офшорната фирма започва да търгува и с продукция на завод “Арсенал”, ВМЗ-Сопот и “Дунарит”. През 1989 г., Гебрев извърша пререгистрация на фирмата по Указ №56.

Цесията се съхранява от него и това го прави едноличен собственик. На 12 октомври 1989 в Софийския градски съд е регистрирана чуждестранна фирма - филиал “Ширио”, а човекът, който я представлява, е отново Гебрев. Тези врътки продължават до 1992 г., когато Гебрев създава “Емко” като основният ѝ предмет на дейност е износ на боеприпаси. През годините го свързват с няколко скандални сделки с оръжия, но най-скандален всъщност се оказа начинът, по който успя да придобие целия завод “Дунарит” от фалиралата КТБ и избягалия в Белград банкер Цветан Василев. Сделката бе проверявана от прокуратурата, а имуществата му от КПКОНПИ, та затова често Гебрев се оплаква, че не му били разследвани качествено взривяванията и отравянето. Дали Емилиян Гебрев е бил агент на Държавна сигурност с псевдоним “Димов” - това е въпрос на съдебен спор. През 2018 г. оръжейният търговец завежда дело срещу решение на Комисията по досиетата, в което се оспорват автентичността на документите. Според тях той е доносничил в “търговския отдел” на Второ главно управление, а от 1986 г. е прехвърлен към новосъздаденото Четвърто главно управление на ДС “научно-техническо разузнаване”. Както е известно, копие от всеки документ на ДС е бил изпращан в КГБ. Да не би преди 40 години агент “Димов” да е ядосал водещите си офицери от Москва, та сега те да отмъщават на нищо неподозиращия Гебрев, пише в. Труд през 2022 г.

НИКОЛАЙЧО ГИГОВ

Името на този оръжеен играч влезе в обръщение преди няколко месеца, когато стана ясно, че той е търсил подслон на Ахмед Доган, обикаляйки дискретно агенции за недвижими имоти в опит да му осигури нова резиденция. В по-далечното минало името му лъсна в секретни американски грами, изтекли в Уикилийкс.

“….. Николай Гигов е бизнесмен с огромни връзки, чиито законни бизнес интереси, освен Delta G, включват застраховане и частни охранителни предприятия, както и собственост в софийския футболен клуб Локомотив. Има сериозни съмнения, че е замесен в сделки с търговия с оръжие с бившата Югославия в нарушение на ембаргото на ООН, и може да е имал текуща роля в трафика на амфетамини. Има семейни връзки със Сърбия и демонстрира на висок глас антипатия към мюсюлманите. Чрез комбинация от лични връзки и щедри политически дарения, Гигов включва в кръга на „най-близките си лични приятели“ някои от най-могъщите хора в България….” Според сайта Биволь, Гигов е един от “героите” на сайта “Опасните новини”, който беше затворен от ДАНС през есента на 2008 г. след като соченият за негов създател - журналистът Огнян Стефанов бе брутално пребит. Там беше публикувана статия за комисионните получени от оръжейни търговци и политици от сделката с корветите. От изявления на официални лица стана ясно, че в сайта се съдържа както класифицирана информация, така и неверни, манипулативни твърдения. Въпреки настоятелните въпроси на пресата до момента не е известно кое точно в публикациите се явява класифицирана информация. Намеците на висши военни за комисионни и материални облаги в сделката, направени пред американски дипломати, по-скоро потвърждават изложеното в статията озаглавена: “75 млн.евро прибра Николайчо Гигов за френските корвети. Станишев и Първанов също се облажили.” Освен доставка на хеликоптери, м.г. името на Гигов се свърза с незаконното бащинство (на младини) не на кого да е, а на политика Ивайло Мирчев. Доколко изложеното в статията е вярно, само двамата си знаят, но името на оръжейния брокер редовно бива свързвано с хубави жени и безброй сексуални афери.

ДИМИТЪР МАНОЛЕВ - НАСЛЕДНИКЪТ НА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ

Бащата на бившия зам.-министър Александър Манолев спечелил десетки милиони от войната в Украйна.

Скандалната калинка Ваня Караганева го вкарала във военните заводи в Сопот, пише в. Уикенд миналата година. Димитър Манолев, който е бивш митничар и кмет на граничното село Кулата, получава като комисиона десетки милиони от сделката с украинската Агенция за поръчки в отбраната. Това се случва въпреки че въпросната агенция няма право да търгува с лица, санкционирани от САЩ. Само че това изискване формално е изпълнено, понеже оръжието минава през посредник – румънска държавна фирма. Тази схема разбира се, има своя предистория. Димитър Манолев влиза в изключително печелившия оръжеен бизнес през 2021 г. Предната година той купува фирмата „Български индустриален инженеринг и мениджмънт“ (БИЕМ), чийто предишен собственик е известният оръжеен търговец Петър Манджуков. Силен тласък на бизнеса на Манолев обаче дава Ваня Караганева, която в онзи момент е назначена покрай близостта си с Кирил Петков за изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК). Да уточним, че кариерата на тази калинка е подбутната от самия Цветан Цветанов, на когото пък била препоръчана от влиятелни ченгета, казват запознати. Само че въпреки големите си връзки, Караганева успява да се задържи в ДКК само за около месец, но през това време сътворява редица чудовищни гафове и далавери. Едно от първите й решения е да направи фирмата на новоизлюпения оръжеен търговец Манолев ексклузивен представител на Вазовските машиностроителни заводи в Египет за 5 години. Така частното дружество успява да се настани удобно на изхода на военните заводи, а експерти в бранша не помнят преди това да са давани такива изключителни права върху продукцията на сопотския завод. Преди да бъде санкциониран от САЩ, синът на оръжейния бос - Александър Манолев - е обвинен за злоупотреба с 400 000 лева, защото вместо къща за гости той вдигнал собствена вила в Сандански. Прокуратурата навремето го обвини, че е дал неверни данни, за да получи европейско финансиране. В крайна сметка обаче Върховният касационен съд го оневини, припомня Уикенд.

Предшественикът му и основател на БИЕМ Петър Манджуков от своя страна е почетен гражданин на градовете Пловдив и Сопот, носител на орден "Стара планина“ I степен. Дипломиран машинен инженер по специалност "Технология на машиностроеното“, работил като технолог във Вазовски машиностроителни заводи (Сопот), през 1999 г. той основава дружеството "ПМ Груп“ АД, по-късно преименувано на "Манджуков“ АД. В годините на прехода към пазарна икономика Петър Манджуков бързо се утвърждава сред водещите търговци на резервни части за машини, произвеждани в страните от бившия Съветски съюз. Във втората половина от живота си, Петър Манджуков основава фондация "Петър Манджуков“ и фондация "Фамилия Манджукови“, които работят в частна и обществена полза. През 2009 г. Комисията по досиетата обявява, че е привлечен като секретен сътрудник (ОРОН) на Държавна сигурност през 1982 г.

През 1999 г. Манджуков основава дружество "ПМ Груп“ АД като правоприемник на фирми, създадени през периода след 1990 г. През октомври 2007 г. "ПМ Груп“ АД се преименува на "Манджуков“ АД. Новото име на дружеството цели да подчертае ясно фамилния принцип на организация. Дружеството развива активна дейност в областта на медиите, машиностроенето, търговията, строителството, винарството и алтернативните енергийни източници. Учредител и президент е на Голф клуб Bulgarian Seniors Golf Association. През 2014 г. Манджуков закупува 80 % от капитала в националния клуб ЦСКА (София) и става член на Надзорния съвет, а синът му Ивайло Манджуков е избран за член на Управителния съвет. Манджуков е физическото лице с най-голям брой акции в клуба. След поредица скандали в клуба през април 2015 г. той прекратява инвестициите си и напуска ЦСКА. Манджуков е основен акционер в дружеството "Приста Рисайклинг“ АД, а синът му Ивайло Манджуков е изпълнителен директор. Дружеството участва не само като инвеститор, но също и като съизпълнител, осъществявайки цялостната инженерингова дейност по проекта завод за преработка на отработени масла в гр. Ангрен, Узбекистан. През ноември 2019 г. с решение на Министерския съвет № 651/04.11.2019 г. той е обявен за почетен (нещатен) консул на Узбекистан.

ДОБРИН ИВАНОВ - от ТВ “Европа”, през хотел “ВАЯ” до банковия скандал FinCen

Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen. Става въпрос за скандала, при който изтекоха хиляди документи, показващи съмнителни транзакции и финансови операции, извършвани от най-големите банки в света. Освен по FinCen, информация за Иванов има и от Италия – по т.нар. дело "Волонте". Три превода за общо 1 096 921 евро постъпват в сметката на българската фирма "Трансмобил" в Инвестбанк за периода януари – юли 2015 г. Те идват от сметка на фирмата Solidstar Worldwide в Danske Bank – Естония. Това изглежда свързано с т.нар. Азърбейджанска афера, в която се появи името на съпруга на Ирина Бокова – Калин Митрев. Добрин Иванов е едноличен собственик на телевизия "Европа" от 2017 година, където изпълнителен директор е острието-анализатор на ГЕРБ Георги Харизанов. По-интересното е, че Иванов влиза в телевизията чрез фирма "Дипи", а "Капитал" извади информация, че тя е свързана с офшорката, която се превърна в централно действащо лице по сагата “Дунарит” - заводът дълго време беше контролиран от КТБ и Цветан Василев. През 2015 г. журналисти на ТВ СКАТ алармираха, че са били нападнати от самозабравилия се син на Добрин Иванов – Иван, който първо тръгнал да ги гази с АТВ-о си, а после влязъл и във физическа саморазправа с оператора на медията. Нападението се случва журналистите докато подготвяли репортажа си по сигнал, че отново се излива бетон и се разраства строителството на обекта - луксозно вилно селище от затворен тип. Синчето буквално е опитало да прегази оператора Димо Иванов. Журналистите в момента се намират в полицейския участък в Обзор.

