Детективи дебнат за фалшиви болнични

Франция бележи истински рекорд по болнични отпуски, а много от тях се оказват фиктивни. Резултатът - милиарди загуби за здравната система и работодатели, които се чувстват безсилни.

10 милиарда евро годишно, които трудно може да си позволи.

А частните детективи, които доскоро следяха брачни изневери, днес дебнат служители, подозрени, че използват болничния, за да работят другаде, да стартират бизнес или просто да отидат на почивка.

Детективът Давид Лиобар, чийто бизнес процъфтява, разказва за най-куриозните случаи, за правните възможности на работодателите и за границата между следене и личен живот. Новата реалност във Франция ги праща от любовните афери към болничните - да следят служители, които мамят не партньора, а работодателя си.

"Имали сме всякакви куриозни ситуации, докато следим служители. Например човек си тръгва от работа с инвалидна количка или гипсиран крак и патерици, а след 100-200 метра става и тръгва да тича. Или пристига с гипсирана ръка, а час по-късно го хващаме да играе тенис. Това, което често ни разсмива, е огромната разлика между образа на съкрушения "болен" пред лекаря или в офиса и поведението на същия човек в личния живот", каза частният детектив Давид Лиобар.

Фиктивните болнични драстично нарастват след COVID-19 пандемията, споделя детективът. Все повече хора са недоволни от заплащането и демотивирани на работното си място, което ги кара по-често да посещават лекарския кабинет. Най-много са издадените болнични заради депресия или бърнаут - състояния, които трудно се доказват.

"При физическа травма можем да наблюдаваме човека и да покажем несъответствия, но при депресия е почти невъзможно. Това, което наистина търсим като детективи, е да докажем, че лицето работи „на черно" или извършва друга дейност, докато е в болничен - това вече е реална измама", допълни той.

Във Франция законът позволява на работодателите да наемат детективи, за да проверят дали болничният на служител е реален. Ако се окаже фалшив, работодателят може да предложи споразумение или се пристъпва към уволнение. Детективите са лицензирани от Министерството на вътрешните работи, но са длъжни да спазват важно условие.

"Абсолютно задължително е да се пази неприкосновеността на личния живот. Например, сутрин следваме служителя от дома му: той оставя децата на училище, пазарува, може да посети и любовницата си. Следобед обаче започва работа за друга фирма или за себе си. В доклада вписваме само информацията, свързана с професионалната дейност, която нарушава болничния. Всичко, което засяга личния живот, не се предава на клиента", уточнява детективът.

Работата отвежда детектива чак до България, но не за да доказва фиктивен болничен.

"Клиентката ни, френски гражданин, женена за българин подозираше, че съпругът й има любовна връзка, заради чести пътувания до България. Трябваше да докажем не само, че тя съществува, но и че е сериозна - важно условие за съда. Изпратихме двама следователи за седмица, следвахме мъжа в ресторанти, на плажа, дори на разходка с лодка, докато се преструвахме на туристи, за да не будим подозрение. Оказа се интересна и предизвикателна мисия", разказа той.

Френската здравна каса плаща до 41,47 евро на ден за болничен до три години, а работодателите често доплащат останалото. Бившият премиер Франсоа Байру, оттеглил се заради спорните си икономии в здравеопазването, твърди, че половината дълги болнични, над 18 месеца, са необосновани.

Нова телевизия, „Събуди се"