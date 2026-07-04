КРИМИНАЛНО

Братът наркодилър на Рая Назарян отказа да пропее срещу кримибоса Николай Чирпанския

Четирима свидетели признаха, че са пазарували дрога от него

https://crimes.bg/kriminalno/bratat-narkodilar-na-raya-nazaryan-otkaza-da-propee-sreshtu-krimibosa-nikolay-chirpanskiya-3/196056 Crimes.bg
Iva Ivanova
14
Братът наркодилър на Рая Назарян отказа да пропее срещу кримибоса Николай Чирпанския
Iva Ivanova
14

Четирима свидетели признаха, че са пазарували дрога от него

 

Кристиян Назарян, брат на бившата шефка на Народното събрание Рая Назарян, отказа да сътрудничи на прокуратурата във Варна. Той не пожела да даде информация за лицата, които са го снабдявали с опасния наркотик фентанил. Обвиняемият бе задържан на 21 май при спецоперация с 30 грама от веществото и марихуана, като съдът го остави за постоянно в ареста. Срещу 43-годишния Кристиян Назарян вече има влязла в сила пробационна присъда от 1 година и 3 месеца.

Според разследващите задържаният е пласирал наркотици в кварталите Аспарухово и Владислав Варненчик, действайки за местния кримибос Николай Тошев, известен като Чирпанския. Николай Тошев, който контролира наркопазара и излезе от затвора през 2019 г., е разследван и за купуване на гласове през 2023 г. в полза на бившата депутатка Славена Точева. Тя спечели рекордни преференции във Варна, но по-късно напусна парламента след загубата на кандидата Иван Портних от Благомир Коцев.

Кристиян Назарян отрича престъпната дейност, твърдейки, че намерената дрога е била предназначена единствено за лична употреба. Въпреки неговия отказ да отключи телефона си, четирима свидетели вече дадоха официални показания, че са купували забранени субстанции от него. Криминалистите разполагат с данни, че клиентската мрежа на дилъра надхвърля 100 души. За престъплението законът предвижда ефективно излежаване на предишното му наказание и нова тежка присъда.

Източник: Уикенд

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