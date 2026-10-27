България ще предаде "прокурорския син" на гръцките власти след приключване на делата срещу него https://crimes.bg/kriminalno/balgariya-shte-predade-prokurorskiya-sin-na-grackite-vlasti-sled-priklyuchvane-na-delata-sreshtu-nego/204483 Crimes.bg

Васил Михайлов ще трябва да изтърпи и наложените му наказания у нас

Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов от Перник, известен в публичното пространство като прокурорския син, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

Решението е постановено на основание чл. 52 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. То подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок. Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще вземе решение дали да обжалва присъдата.

Европейската заповед за арест на Михайлов е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото, обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Пред съда днес Михайлов заяви, че иска да бъде предаден на гръцките власти, предаде БТА.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница. Срещу него в България се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. На 2 ноември предстои въззивно заседание по едно от тях, пред Софийския районен съд, стана известно днес по време на заседанието в Кюстендил.

Васил Михайлов изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража“ беше потвърдена от Софийския апелативен съд.

trud.bg