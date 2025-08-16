4 флакона райски газ и трева открити в колата на 21-годишния Виктор Илиев след кървавата катастрофата в София

Според запознати, при тежката катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София в колата са открити 4 флакони незаконен райски газ. Информацията е била предоставена на разследващите от свидетели на удара. Освен това на предната седалка е намерен един грам марихуана, което подчертава сериозността на случая.

Както вече стана ясно, един човек загина, а шестима бяха ранени при сблъсъка. Загиналият е единственият пътник в автобуса – сирийски гражданин. Шофьорът на колата, 21-годишният Виктор Илиев, е задържан за срок до 72 часа. На мястото на инцидента са изпратени пет линейки. Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците в най-тежко състояние са с опасност за живота. Тежко е състоянието и на 67-годишния шофьор на автобуса.

21-годишния Виктор Илиев

По данни на МВР, автомобилът не е собственост на шофьора, а след промените в Наказателния кодекс той може да получи минимум 10 години затвор. Пробите за алкохол и наркотици на младежа са отрицателни, но откритата тревата и газовите балони поставят нови въпроси пред разследването.

Комисар Мартин Цурински от “Пътна полиция” уточни, че сигналът е получен около 01:46 ч. на 112. Автобусът от нощната линия N3 е изчаквал на червен светофар на кръстовището на булевардите „Възкресение“ и „Константин Величков“, когато колата се е врязала в него. Очаква се да се установи дали скоростта е била превишена. Водачът е с книжка от 1 август и има шест фиша за дребни нарушения.

След инцидента автобусът е срязан, за да бъде изваден лекия автомобил. Купето на колата е напълно унищожено и неподлежащо на възстановяване. В момента част от ранените са в реанимация във ВМА и „Пирогов“, включително кондукторът на рейса и шофьорът на автобуса.

Разследването продължава, като се преглеждат записи от охранителните камери, а случаят вече е със силно криминален оттенък заради откритите газови балони и наркотици.

