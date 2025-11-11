Жители на столичния кв. „Младост“ протестират срещу застрояване: Готови са да блокират „Цариградско шосе“

Жители на столичния квартал „Младост 1" излязоха на протест срещу намерение за регулация на междублоково пространство между блокове 29 и 30. Според тях процедурата е първа стъпка към застрояване на единствената по-голяма зелена площ в района.

На мястото в момента няма издадено разрешение за строеж, но тече процедура за уточняване на границите между частен и общински имот, потвърдиха от Столичната община.

Въпреки това живеещите там смятат, че това е знак за бъдеща строителна дейност и се опасяват, че на терена може да се появи висока сграда.

Тук живеят над 10 000 души. Това е единственото свободно място. Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон, казват протестиращите.

Според тях в района липсват достатъчно детски и спортни площадки, а паркоместата отдавна не стигат. Местните настояват мястото да остане зелена площ, а собственикът на имота - ако е необходимо - да бъде обезщетен с друг терен.

Ако общината иска да променя предназначението на този имот, ще блокираме „Цариградско шосе". Това е пълна абсурдност - да се застроява последната зелена площ тук, заяви един от организаторите на протеста.

Столичната община отрича да има одобрено строително намерение и посочва, че процедурата е само за изясняване на регулационните линии. В официален отговор се казва, че се търсят „възможности за обезщетяване на собственика с общински имот на друго място".

Хората в „Младост" заявиха, че ще следят внимателно развитието и няма да позволят да се загуби още една зелена зона. Протестите може да ескалират, ако общината предприеме стъпки към смяна на предназначението на терена, казаха живущите в района.