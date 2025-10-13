Женската организация на ВМРО: Фентанилът убива – държавата трябва да се събуди!

Смъртта вече броди по българските улици. Нейното име е фентанил и неговите производни. За две години отчитаме 50 пъти повишена смъртност след употреба на фентанил. МВР залови в последните месеци рекордни количества. Дилърите са от всякакви социални и възрастови групи - мъже, жени, деца.

Най-често фентанилът се смесва с други наркотици или с химикали, като често употребяващите дори не знаят, че го поемат. Това води до случаи, в които спешна помощ и лекарите са безпомощни, защото реакцията трябва да е до минути при криза, а често самите употребили не знаят какво точно са взели. Стряскащо е, че възрастовата граница пада главоломно и се отчитат случаи и на деца на по 7-10 годни, които са употребявали наркотици.

Огромният проблем с фентанила е, че е евтин, води до производство на допамин след употреба 100-200-1000 пъти над нормалното, 50 пъти по-силен е като ефект от хероина. Високата смъртност от употребата на фентанил идва от огромният риск от предозиране, което води до спиране на дихателната дейност, кома и смърт.

За няколко седмици СДВР залови няколко групи със значителни количества фентанил. Въпросът е как и откъде той влиза в държавата, защо не е залавян още по границите. Най-често разпространението на наркотици вече става чрез затворени групи в различни криптирани приложения, където търсещите дрога се свързват с дилърите и уговарят вида, цената, количеството и мястото. Затова и дрогата стига бързо до учениците, до децата.

Огромният проблем, който имаме като общество, е, че подрастващите не знаят какви са рисковите и че буквално могат да им се „изпържат" мозъците, дори да умрат след употреба на дрога. Липсва превенцията сред децата и младежите, което ги прави лесна плячка за „модерното" и „забавното".

За нас от Женската организация на ВМРО службите за сигурност трябва да удвоят и утроят усилията да пресекат каналите, по които фентанилът, а и други наркотици, влизат в държавата. Организаторите и схемите са добре известни на МВР, ДАНС и разузнаването. Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването трябва най-сетне да влязат в крак с проблемите на новото време и да се заемат с много сериозна и всеобхватна кампания за превенция против употребата на дрога. Има достатъчно хора с опит и знания, които могат да бъдат полезни и да бъдат лица на тази кампания.

Едно от най-силните оръжия срещу дрогата е спорта. Масов спорт, популяризиране на спорта като начин на живот. Имаме достатъчно добри примери напоследък с наши успешни спортисти. Те също трябва да бъдат включени в борбата срещу дрогата.

А докато в парламента умуват и се карат за глупости, фентанилът пълзи по улиците и убива хора, включително млади хора. Големи фармацевтични фирми трупат милиарди от тази зависимост. Нужни са профилактика, терапии, разяснителни кампании, кръгли маси, защото това отдавна се е превърнало в епидемия. Освен органите за контрол е нужен и обществен натиск, както и засилване ролята на семейството и училището. За съжаление държавата омаловажава проблема, а наркозависимите стават все повече, възрастта пада, зависимостта става нелечима.

ВМРО настоява за приемане на специална законодателна рамка, която да криминализира не само крайния дилър, но всички звена от трафика на синтетични опиоиди - от производителя или вносителя, преминавайки през посредниците до уличните дилъри. Също така държавата трябва да гарантира, че всеки район има достъп до антидоти, включително спешни медици, училища и спортни клубове.

За да предотвратим бедите, образователната система трябва от ранна възраст да включи обучение за наркотиците и рисковете, като се използват реални случаи и практики.

Родителите и общините също имат ключова роля - да бъдат активни, информирани и подкрепящи. Спортът, културата и изкуството да се възприемат като здравословна алтернатива и като социална превенция.

От Женската организация на ВМРО сме категорични, че е време държавата да се активира с конкретни ресурси, ясен план и отчетност пред обществото.

Пресцентър на ВМРО - Българско национално движение