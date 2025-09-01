Жена с ножове, чукове и ножици всява страх в София

В социалната мрежа Facebook бе публикувано видео, заснето на 29 август, в което се вижда жена, държаща нож в София. Автор на публикацията е Детелина Пинева, която твърди, че жената от клипа се казва Елица и от няколко дни обикаля улиците въоръжена с ножове, ножици и чук, отправяйки заплахи към хората наоколо.

На кадрите се вижда как Елица се опитва да прибере ножа в джоба на връхната си дреха, но вместо това разкъсва плата.

„Това е Елица - мнозина от вас я познават. Тя е с биполярно разстройство, параноидна шизофрения и страда от алкохолизъм. Окончателно е спряла да си пие лекарствата преди 6 месеца, когато почина баща ѝ“, написа Пинева.

По думите ѝ, миналата седмица жената е изписана от Държавната психиатрична болница в Нови Искър, където е била настанена след прокурорско решение, тъй като е упражнявала насилие над майка си. По-късно майката също е починала.

„От няколко дни ходи въоръжена и ни заплашва с убийство. Органите на реда правят каквото им позволява законът. Мили хора, пазете се!“, добавя още авторката на публикацията.

В последващ пост Детелина Пинева уточнява, че се предприемат действия Елица отново да получи необходимата медицинска грижа.

Случаят предизвика множество коментари в социалната мрежа - някои изразяват съчувствие към състоянието на жената, докато други поставят въпроса за адекватността на институционалната грижа и мерките за защита на обществото.

