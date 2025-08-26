Уволненият директор на „Градини и паркове": Нямаше как да се предвиди трагедията край Марица

В първия работен ден след трагичния инцидент на река Марица, при който гражданин загина ударен от огромен клон, кметът на Община Пловдив освободи избраника си за директор на ОП „Градини и паркове“. Антон Георгиев, който оглави предприятието след местните избори през 2023г., бе единственият кадър от администрацията, който понесе отговорност, губейки поста си. На негово място кметът реши да постави досегашния му заместник Радина Андреева, като я определи като човек с опит в сферата. Други размествания, освобождения и оставки в управленския му екип не последваха.

И интервю за TrafficNews oтстраненият ръководител Антон Георгиев даде своя коментар относно решението на кмета Костадин Димитров, трагедията и проблемите на предприятието:

–Как приехте решението на кмета Костадин Димитров да Ви освободи след трагичния инцидент?

–За мен самия беше изненада, не очаквах да иска да се разделим. Може би си има основания, той е големият кмет, той назначава, той освобождава директорите на общинските предприятия. Така е решил, приемам го и това е.

Не ми не ми стана приятно, все пак не съм дошъл за провал. Дошъл съм да направя нещо хубаво за Пловдив. Поне така вярвам. Аз исках да отдам своя дан за обществото, почувствал съм се подготвен, това съм учил, с това съм се занимавал.

–Според Вас редно ли е ресорният заместник-кмет по

„Екология“ Иван Стоянов да Ви последва?

–Не желая да давам този коментар. Оставям на хората да решат това за себе си. Имам някакво мнение по въпроса, но не искам да го споделям.

–Кой според Вас трябва да понесе отговорността за трагедията на река Марица? За провала със зелената система като цяло?

–Вижте, според мен, кметът на голяма община не може да поеме отговорността за случилия се трагичен инцидент. Всеки един случай трябва да се разглежда поотделно. Това, което се стана на Марица, е едно голямо злощастие. Съжалявам и още веднъж искам да изкажа съболезнования към роднините на човека, който е изгубил живота си. Но дори при най-малки съмнения служителите на „Градини и паркове“ щяха да вземат отношение. Сигурен съм, че така биха постъпили и районните кметства. Тук става дума за здраво дърво, с облистване. Скършил се е напълно зелен клон. Доколкото знам, клонът е паднал от 5-6 метра височина. А ако е имало частично загниване на такава височина, то е изключително трудно да се забележи и види.

–Толкова години се говори, че зелената система е остаряла, че има липса на персонал. Оставаме с усещането, че си знаем проблемите, а не се правят постъпки, за да ги решим?

– Миналата година имах много сериозни дебати с ръководството относно болките на „Градини и паркове“. Знаете, че втори път работя в предприятието. Работил съм седем години в предприятието, почнал съм от най-ниско ниво като помощник техник, после съм бил технически ръководител. В последните 3 години и половина бях главен експерт и точно това изпълнявах – обходи, анализ на дървесната растителност и още куп други неща. Виждам, че от година на година персоналът по поддръжката на дървесните видове намалява. Хората се пенсионират, а няма кой да дойде на тяхно място. До 2017 г., помня, че групата, която се грижеше за дървесните видове на територията на община Пловдив, наброяваше около 90 човека. В момента са 35 човека.

– Каква е причината да се претопят така?

–Пенсионират се и си тръгват.

–А защо не идват нови кадри?

–Ниското възнаграждение е основният фактор. Надявам се общината да инвестира в тези звена, за да могат и колегите, техническите ръководители, да разполагат с качествени кадри.

–Във вчерашния пост Вие казахте, че имате разминавания с кмета Костадин Димитров, по отношение на, цитирам: „визията на града и управлението на предприятието“. Къде по-точно се разминахте с г-н Димитров?

–Не. Не е имало кой знае колко съществени разминавания в нашето мнение, разбира се, всеки човек има свой поглед за нещата. Мисля, че това ме е накара да го напиша.

–Свой поглед за кое – за трагедията, за освобождаването или като цяло за това как трябва да изглежда Пловдив?

–По различни теми. Спорили сме за различната визия на града, но не е кой знае колко фрапантно. Относно трагедията е ясно... и необратимо, за съжаление. Едва ли някой би искал да се случи подобно нещо. Но смятам, че предприятието „Градини и паркове“ няма вина, включително и районното кметство. Още по-малко е виновен големият кмет. Това са неща, които нали просто не могат да се предвидят.

–За финал, според Вас справедливо ли беше това освобождаване от поста ви?

–Аз не го очаквах... но в крайна сметка той е големият кмет и той решава.

– Оттук накъде?

– Аз излязох от частния сектор, за да работя в ОП „Градини и паркове“ – сега възнамерявам отново да вляза в него и да се занимавам с озеленяване. И за разлика от много други хора, които са учили нещо, а не го практикуват, аз имам щастието да го работя това, което ми харесва.

https://trafficnews.bg/