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Откриха издирваното 15-годишно момче от Ямбол

https://crimes.bg/inczidenti/otkriha-izdirvanoto-15-godishno-momche-ot-yambol/205014 Crimes.bg
Lacho
98
Откриха издирваното 15-годишно момче от Ямбол
Lacho
98

Давид не за първи път напуска дома си, посочиха от полицията

Обявеното за издирване преди няколко дни 15-годишно момче от Ямбол е открито. Тийнеджърът е в добро здравословно състояние. Намерен е на 31 октомври късно вечерта в областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето беше в неизвестност от 23 октомври, когато последно било забелязано в центъра на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му.

Давид не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията, цитирани от кореспондента на БТА в Ямбол Мира Безус.


Източник: Мира Безус, кореспондент на БТА в Ямбол

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