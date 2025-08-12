Майка едва оцеля след тежка реакция към ибупрофен след раждане

Преди пет години жена преживява ужасяваща реакция към обезболяващо лекарство след раждането на третото си дете.

След спешно секцио, Алешия Роджърс от Небраска била в третата седмица от възстановяването си, когато лицето ѝ започнало да отича, а по гърдите ѝ се появил обрив. Тя приемала ибупрофен, за да облекчи болките след операцията.

Лекарите първоначално ѝ казали, че става дума за скарлатина или конюнктивит, и я посъветвали да продължи приема на обезболяващото. Само часове по-късно обаче лицето ѝ било покрито с мехури и тя станала неразпознаваема за семейството си.

След спешно връщане в болницата, Алешия била диагностицирана със Синдром на Стивънс–Джонсън (SJS) – рядка, но тежка реакция на имунната система към медикамент, която предизвиква масово възпаление. Състоянието ѝ бързо се влошило и тя развила най-тежката форма на синдрома – токсична епидермална некролиза.

„Лекарите казаха, че кожата е умряла и се е отделила. Падаше на пластове – 90 до 95% от кожата ми“, споделя тя. Загубата на кожната бариера довела до сепсис и мултиорганна недостатъчност.

27-годишната жена била поставена в медикаментозна кома, като шансът ѝ за оцеляване бил едва 5–10%. През трите седмици в кома ѝ била направена пълна ексцизия и присаждане на кожа, както и трансплантация на амниотична мембрана на очите.

„Вярваме, че всичко бе предизвикано от ибупрофен. Приемах го два пъти на ден за болките след секциото и продължих, когато се появиха грипоподобни симптоми. Лекарите нямат обяснение защо тялото ми реагира така, просто казаха, че един ден решило, че вече не го понася“, казва Алешия.

След като се събудила, тя била изписана месец по-късно. Част от спомените ѝ били загубени, включително и за самото раждане. „Казаха ми, че положението е било на косъм. Много пъти съм чувала, че съм чудо. Опитвам се да живея без страх, защото утрешният ден не е обещан.“

Алешия продължава да се възстановява от дългосрочните последици и споделя: „Не искам хората да се страхуват от лекарствата, но искам да бъдат наясно и внимателни какво може да се случи.“

