Голф подкара в аварийната, попадна на движещ се срещу него автомобил ВИДЕО https://crimes.bg/inczidenti/golf-podkara-v-avariynata-popadna-na-dvizhesht-se-sreshtu-nego-avtomobil-video/176378 Crimes.bg

Опасни изпреварвания, странни каскади, необмислени маневри, шантави паркирания – всичко това може да се види за броени метри по родните пътища, а често водачите, свикнали с абсурдите, не могат да бъдат изненадани лесно.

Но… участниците в движението също са креативни и успяват да шашнат дори най-привикналите към пътната простотия в страната.

На трудна за описване ситуация попадна шофьор в задръстване на АМ „Хемус“, някъде в района на Елешница. Водач с "Голф" поел през аварийната лента, за да премине през участъка, но мисията му пропада зрелищно.

Причината? Друга кола се движела в аварийната лента, но в срещуположна посока. Така единият водач бил принуден да връща на заден ход до място, където возилата да се разминат.

Дали въпросните водачи са били аварирали, или са нарушили своеволно пътните правила - това остава загадка. Участници в движението са заснели странната конфронтация, а кадрите – по нова нашенска традиция – се озовават във Facebook.

"Само в България може да те ударят челно в аварийната лента", отбелязва Николай Боевски.

Няма данни по случая да е подаден сигнал към органите на реда.

Припомняме, че глоба от 1000 лв. и три месеца лишаване от правоуправление застрашава всички водачи, засечени да карат в лентата за принудително спиране (аварийна лента) на автомагистралите в нарушение.

Кадри: Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно/ Facebook