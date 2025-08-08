Двор на детска градина в София се превърна в място за алкохолни сбирки

Дворът на столичната детска градина №80 „Приказна Калина“ в квартал „Хиподрума“ се използва за нощни сбирки, консумация на алкохол и други нерегламентирани дейности. За това алармира във Facebook на 5 август Диди П., която публикува снимки с доказателства.
На кадрите се вижда маса в беседка в двора на детското заведение, върху която са оставени стъклени и пластмасови бутилки от бира. Според родители и жители на района подобни гледки не са изключение, а се повтарят от месеци.
Междувременно е създадена и онлайн подписка, озаглавена „Защита на децата и прекратяване на вандализма в двора на ДГ №80 „Приказна Калина“ - София“. Тя е адресирана до Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, Столична община - дирекция „Образование“, кмета на район „Красно село“, районното управление на МВР - Красно село и директора на градината.
В петицията се описва тревожната ситуация - нерегламентиран достъп на пълнолетни лица до двора на градината вечер и в почивни дни, придружен от:
- консумация на алкохол и тютюнопушене;
- силна музика и агресивно поведение;
- замърсяване с фасове, бутилки, люспи от семки, опаковки от презервативи;
- увреждане на съоръжения и общинска собственост.
„Тези действия не само нарушават обществения ред, но и създават реален риск за здравето и сигурността на децата, които ежедневно играят в този двор“, пишат авторите на подписката.
Те настояват за изграждане на по-високи и устойчиви огради, институционална проверка от МВР и Столична община, редовни вечерни обходи от полицията, поставяне на забранителни табели с предупреждение за глоби и ефективно санкциониране на нарушителите.
До момента на изготвянето на този материал подписката е подкрепена от 268 души.
Родителите очакват бърза реакция от институциите, за да бъде прекратено нерегламентираното ползване на двора и да бъде осигурена безопасна среда за игра на децата.