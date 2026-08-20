Йордан Божилов: Няма директна заплаха за България от Иран

След статията на "Файненшъл таймс" (Financial Times), че България е сред целите на Иран при нова атака на САЩ, възникнаха въпросите проучвал ли е Иран възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира военния конфликт, и има ли реална заплаха за България, след като отново прие на своя територия американски военни самолети-цистерни, разположени на авиобаза "Безмер". На този фон зачестиха навлизанията на дронове на територията на различни страни, сред които Румъния и Полша, а преди дни и в България, но заради другия конфликт до нас - този между Русия и Украйна.

Контролиран теч на информация - така бившият заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов нарече статията на "Файненшъл таймс" в предаването "Денят ON AIR".

Според него няма директна заплаха за България.

"Виждаме, че ситуацията ескалира в Близкия изток. Иран се радикализира. Важно е преди всичко да се оцени рискът, да се оценят всички възможни потенциални заплахи и да се предприемат мерките", призова Божилов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че трябва да получим информация какво е направено като анализ, какви са съобщенията, защо се споменават България и Кипър, защо не се споменава Румъния, какви са възможностите за въздействие.

По повод статията, Божилов каза, че може да се счита, че първоизточникът на информация може да бъде и от самото управление в Иран. "Има теми, по които в България задължително трябва да се говори и обществено, но също така да се задействат и консултативните съвети. За мен по-важното е да гледаме глобалния въпрос - как ние гарантираме нашата сигурност и имаме ли достатъчно средства".

"Ние трябва да седим ясно с нашите евроатлантически позиции", добави бившият заместник министър на отбраната.

Той изрази мнение, че Иран вижда тактическо предимство за себе си и според него ще го използва, за да пристисне САЩ.

"Нашата задача е много добре да оценим всякакви рискове и да се вземат мерки", подчерта Божилов.

"Конфликтът е изключително сложен. Сега основният въпрос се прехвърли върху Ормузкият проток - как да се гарантира свободата на корабоплаването и сигурността на САЩ. Не го разглеждаме като конфликт, който да се разреши скоро. Режимът в Иран се оказа доста по-издръжлив". Божилов отчете, че ежедневно стотици, ако не и хиляди хора, загиват от руска страна във войната с Украйна.

Според него за президента на Русия Владимир Путин е немислимо да се откаже, преди да е получил контрол върху териториите. "Хибридните заплахи могат да бъдат дронове, взривове, нарушаване на инфраструктура - това е нещо, върху което задължително трябва да работим", призова основателят на Софийския форум за сигурност.

Той обясни, че България е взела решение да не участва с въоръжение сили на територията на Украйна.