Валери Тодоров: Планът на Тръмп за мир в Украйна е план на реалностите

Планът на Тръмп за мир в Украйна е план на реалностите, а не план за надеждите. Това каза журналистът Валери Тодоров в предаването „Говори сега" по БНТ.

Предлага се споразумение за прекратяване на военните действия, а не за мир, подчерта той. „Мирът в Украйна е все още много далече, с много детайли, които тепърва да се изясняват", допълни журналистът.

Условията в този план по думите му са ултимативни. „Очаква се от президента Зеленски да подпише този план до четвъртък. Групата за подкрепа - Великобритания, Франция и Германия се опитват да съдействат да се пренапишат някои от точките. Не вярвам силно в успеха на това намерение. Ключовият въпрос са териториалните отстъпки. Вижда се, че Украйна ще трябва да отстъпи целия Донбас. Русия ще отстъпи някои от териториите в Сумска и още една област. Идеята на европейските лидери е да се преговаря от линията на съприкосновение. Мисля, че планът не позволява особена гъвкавост - той е доста суров към Украйна, но алтернатива на този план няма", обясни Тодоров.

Според него корупционният скандал в Украйна ще бъде използван като пусков механизъм, за да се постигат целите, които преследва планът на Тръмп. „Такива скандали се използват като теч на информация. В разследващата журналистика се нарича „ужилване", т.е. тепърва ще излизат нови факти според това как ще се развиват обстоятелствата около мирния план", обясни журналистът.

Бранимир Ботев подчерта, че решението, което се взима в момента, се взима в Белия дом от президента Тръмп. „Най-разумното е да подкрепим позицията на президента Тръмп, още повече, че сигналите, които идват от самата Украйна, са, че там узрява решението тази позиция да бъде приета", заяви той.

Той коментира корупционния скандал в Украйна.

"От юни месец тази година информацията, с която Антикорупционно бюро на Украйна разполага, е била вече предадена на ФБР. Корупционният скандал беше размахване на пръст на Зеленски и хората около него. С този ход американците промениха фокуса на глобалното обществено мнение", подчерта той и допълни, че в момента фокусът се измества върху това, че една кървава война, независимо как е предизвикана, която е взела милиони жертви, се превръща в кървав бизнес за милиарди.

„Парите на американските и европейските данъкоплатци отиват някъде. Срещу тези пари ние получаваме продължаваща война, продължаващи огромни жертви и огромна корупция от милиарди, които отиват за обслужване на хора, свързани с управляващите в Украйна и по-точно с тесния кръг около президента Зеленски", заяви Ботев.

