Учени разкриха внушителна част от потъналото отбранително съоръжение на антична Месамбрия

Учени от Центъра за подводна археология разкриха внушителна част от потъналото отбранително съоръжение на антична Месамбрия. Находките дават ценни сведения за древния ландшафт по крайбрежието и как климатичните промени са оказвали влияние през вековете.

Стъпка по стъпка учените възстановяват пъзела на древното селище - как е било укрепено, какъв живот е кипял тук и как морето бавно го е поглъщало.

"Тази година проучвахме две каменни стени, части от фортификационната система на древния град. Те са от късната класическа или от елинистическата епоха, направени са от много големи каменни блокове, добре запазени фрагмента от стените са и са много внушителни, защото те са дебели около 2,50 и на 2,50 м, запазени са по протежение едната около 30 метра, тя е с кула", споделя Найден Прахов - директор на Центъра за подводна археология.

Под камъните е открита система от дървени греди, вероятно предпазвали крепостта от разпукване, които дават точни данни кога е изградена.

"Открихме пред самите квадри, квадрови конструкции, вертикално забити колове, така наречените пилоти, с които старите граждани на Месамбрия реално са правили основата по-твърда, фундирали са я с тези пилоти, за да е по-стабилна", твърди Здравка Георгиева - морски археолог, Центъра за подводна археология.

"Виждаме как се е променяло морското ниво, което е много интересно, особено в контекста на сегашните климатични промени. Можем да кажем, че климатични промени е имало във всички исторически периоди, по-интензивни или по-стабилни периоди. Но при Несебър успяваме да датираме... крепостни зидове от предримския период, от периода на гръцката колония и зидове, които са от ранновизантийския период 5-6 век след Христа. Те са на различна дълбочина, на различно разстояние от съвременния бряг, така че ние виждаме как е мигрирала крепостната система, как се е изтегляла навътре следствие на покачването на морското ниво и адаптирането на местното население към тези промени на околната среда", разказва Найден Прахов.

Загадката каква част от Несебър е потънала за сега остава. Голям успех за учените са и откритите това лято три потънали кораба край бреговете на Созопол.

"Потъналите кораби са едни капсули на много богата историческа информация. Един дървен, от късната османска епоха - 18-19-и век. В Созопол открихме и първият до сега документиран ранен параход със странични колесни витла. И един кораб, който е дълбоко затънал в тините, който открихме с дистанционни уреди. Характерна особеност за нашето крайбрежие е, че потъналите в тините кораби, са изключително добре запазени", споделя Прахов.

Преди месец ЮНЕСКО оцени усилията на учените и Центърът получи статут на регионален за Черно море под егидата на организацията. Това отваря широк хоризонт за международни изследователски експедиции. Но рискът Несебър да попадне в списъка на застрашеното световно културно наследство още е на дневен ред.

Решението ще бъде взето през февруари.

бТВ, „Тази събота"