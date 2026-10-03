Симеон Караколев: Крайно време е държавата да се върне в контрола върху цялата верига на доставки на храна https://crimes.bg/analizi/simeon-karakolev-krayno-vreme-e-darzhavata-da-se-varne-v-kontrola-varhu-cyalata-veriga-na-dostavki-na-hrana/202614 Crimes.bg

От години алармираме, че България се превръща в кошчето на Европа за боклуци. Крайно време е държавата да се върне в контрола върху цялата верига на доставки на храна. Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

Той беше категоричен, че в част от продуктите, етикетирани като млечни, има малко съдържание на мляко.

Контролът над качеството на храните е ангажимент на Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните. Според Караколев санкциите са ниски и това не спира нарушителите при производството на храни. „Надявам се с новото ръководство на КЗП това нещо да стане публично достояние на цялото общество - кои са тези производители, които дават боклуци на хората, кои са тези производители, които постоянно заобикалят правилата с цел бърза печалба. Къде е държавната лаборатория, където това трябва да се хваща?", попита Караколев.

Нова телевизия, „Събуди се"