Проф. Йоаким Каламарис: Много скоро Гърция ще последва съдбата на България

Смятам, че много скоро Гърция ще последва съдбата на България – кабинетът ще подаде оставка и ще има избори. Това каза икономистът, университетски преподавател и предприемач проф. Йоаким Каламарис в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



Стачката на гръцките фермери е резултат от поредния корупционен скандал, свързан с разследване на Европейската прокуратура за злоупотреба на управляващите с европейски средства.



"Вместо да отиват в джобовете на фермерите, стотици милиони евро отиваха в близки до премиера и управляващата партия в Гърция. Сезирана е и гръцката прокуратура и тече разследване на много високо ниво“, обясни проф. Каламарис.



Протестите на гръцките фермери ще продължат, а към тях ще се присъединят и други социални групи, прогнозира той.

https://www.focus-news.net/