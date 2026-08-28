Президентският вот ще струва над 117 млн. евро

Подготовката за президентските избори навлиза в решителна фаза. Обществената поръчка за ремонт на машините за гласуване вече е обявена, като стойността ѝ е около 10 млн. евро. Общата сметка за изборите надхвърля 117 млн. евро. Това каза в "Денят започва" доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

По думите ѝ високата стойност за вота се дължи и на факта, че президентските избори се провеждат в два тура, което увеличава разходите за хората, ангажирани в изборния процес.

„Имаме доста по-голяма сума за наетите в изборния процес за секционни избиратели, комисия районни, сътрудници. А и, както вече стана ясно от предходните дни, планираме, имаме пусната обществена поръчка за ремонт на всички машини, с които държавата разполага, тъй като до момента такъв ремонт не е осъществяван. През 2024 година изтекла гаранцията на машините, така че е необходимо, освен профилактика, да се извърши и по-голям ремонт",обясни доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

От ЦИК уточняват, че машините, които са били използвани на предходни избори, не са били ремонтирани. При установяване на дефект те просто са били изваждани от изборния процес. На последните избори са били налични близо 9400 изправни машини.

„Не, не е правена профилактика и ремонт. Те са били машините, които са дефектирали в изборния процес, просто са били изваждани от изборния процес. На предходните избори сме разполагали с близо 9400 машини, които са били изправни и се е гласувало с тях."

Самата обществена поръчка за ремонта е на стойност около 10 млн. евро. В сумата обаче не влиза само техническата поддръжка на машините, а и транспортът им, както и поддръжката в самия изборен ден.

„Около 10 милиона евро, като там е включен транспортът и поддръжката в самия изборен ден, не само ремонтът. Две обособени позиции са и, разбира се, инсталиране на демоверсии за обучителните машини и инсталиране на софтуера за гласуване."

По думите й причините за дефектите по машините вероятно са комплексни. Тя посочи, че те се съхраняват в охранявани складове, но при транспортирането им могат да възникнат механични повреди.

Предстои обществена поръчка и за хартията за машинното гласуване. Тя вече няма да се счита за бюлетина, а за контролна разписка. Балова обясни и какво се случва, ако машината не успее да откъсне разписката.

„Това, което е редно да знаят и гражданите, е, че тогава, когато машината не откъсне отреза, в този начин, ако започне процеса по принтиране на тази разписка, но тя не бива откъсната, гласът не се е зачел, така че ние имаме дебат в ЦИК, предстои след назначаването на районните комисии да вземем и методологически указания, как се процедира във всяка една хипотеза при откъсната бюлетина, неоткъсната, т.е. има ли право гражданинът да гласува отново или гласът му ще бъде зачетен и записан в флаш паметта."

По думите ѝ окончателните указания ще бъдат приети от ЦИК.

По темата за разпределението на местата в изборните комисии Балова посочи, че Върховният административен съд е потвърдил правилността на методиката, приложена от ЦИК.

Консултациите за състава на районните избирателни комисии вече са започнали, като се очаква те да бъдат назначени до 4 септември. Според Балова новите промени в Изборния кодекс дават възможност за по-сериозно обучение на членовете на секционните комисии. Председателите и секретарите ще трябва задължително да преминат обучение и да получат сертификат.

„Първото, което имаме съгласие в комисията, е, че задължително трябва да възприемем нов подход, в който да има лице в лице обучението, и като няма нищо по-ценно живия контакт, тогава, когато и комисията имат възможност да питат по определени казуси и наистина смятаме, че ще бъде по-ефективно."

Обученията ще започнат след назначаването на районните избирателни комисии- до 4 септември. За добре представилите се секционни комисии отново ще има финансов стимул.

„Вчера взехме това решение за възнагражденията на районните избирателни комисии, на секционните, съответно на техническите сътрудници към районните. Има стимул от 15 евро тогава, когато секцията е безупречна."