Петьо Блъсков за трагедията в "Петрохан": Има пряко заинтересовани, които манипулират обстановката

Тройното убийство изглежда като извършено от професоналисти

В основата на всичко трябва да се търсят действията на "зелените управници", начело с Тома Белев и компания

"Трагедията в хижа "Петрохан" има своя дълбочина - зависимости, процеси и т.н., но да ги обвържем веднага с политически фактори, не е най-правилното нещо. Има много пропаганда в цялата ситуация. Има хора, които са пряко заинтересовани и участват в манипулирането на обстановката."

Това коментира главният редактор на "Труд News" Петьо Блъсков по Bulgaria ON AIR за трагичния случай в хижа „Петрохан“, при който трима мъже бяха открити простреляни.

"Навсякъде по света е така - има ли такива трагични случки, те веднага биват хвърлени в политическата машина и тя започва да работи", добави той.

По думите му, в казуса има нещо, което е важно да се изясни - договорът на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), стопанисвала хижата, с екоминистерството.

"Споразумението на едни хора с държавна институция, на които се дават права, които не им се полагат по закон. Трябва да се извади истината за това. Процесите трябва да се развиват по закон и по правилата. Досега това се случва, но започва постепенното забъркване на една страшна каша. Точно тук, може би е, влиянието на едни скрити участници в казуса - забъркването на кашата", подчерта Блъсков.

"Подписването на този договор обаче не бива да се хвърля в пространството и да се търси политическа връзка. Ако тези хора си признаят за такава, това е друго нещо", добави той.

"В основата на всичко трябва да се търсят действията на "зелените управници", начело с Тома Белев и компания, които и преди са правили такива неща. Те са подписали и това споразумение. Оставаме на страна политиката, тук има меркантилност. При зелените политика няма, има само облаги. Това правят те в продължение на 15 години. И ние знаем какви се случва в резултат на техните действия - магистрала "Струма" не става. И ако някой има лоши отношения към НПО-тата, то тези хора са родителите на това отношение", коментира Петьо Блъсков.

"Защо 15 години не могат да приемат плана за Витоша? Заради техния саботаж", даде за пример той.

По думите му, важно е да се каже и какво се е случвало със сигналите, които са подавани в ДАНС, прокуратурата и други институции за ставащото в тази общност. "Само да не излезе, че тук са замесени мигранти, защото с мигрантите се движат и много пари", посочи главният редактор на "Труд News".

Блъсков отбеляза, че тройното убийство в планината изглежда като извършено от професоналисти. "Телата са извадени навън, оръжията са хвърлени до тях, сградата е запалена. Не може един човек да свърши това сам. Издирваният Ивайло Калушев не може да свърши тази работа сам, а дали той е още жив, е друг въпрос."

"В далечината се забелязва една тежка пелена, която се подготвя да бъде спусната по този случай", смята главният редактор на "Труд News".

trud.bg