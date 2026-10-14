Павлина Панова, председател на КС: България защитава върховенството на закона чрез своята конституция

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова определи новите идеи на управляващите за промени в основния закон и отзоваването на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд като пряка намеса в независимостта на властите.

В интервю за bTV тя напомни, че България защитава върховенството на закона чрез своята конституция. С няколко тържествени събития тази година се отбелязват 35 години от създаването на Конституционния съд в най-новата ни конституция. Утре в София с международна конференция институцията ще затвори празненствата за утвърждаването на демократичния конституционен ред у нас.

„За мен такива промени са много съществени и не бих се ангажирала да кажа, че са противоконституционни, но сериозно накърняват независимостта на тези два органа. Когато една институция като Народното събрание или пък президентът изберат и назначат свой представител било във ВСС, било в КС, тези техни представители престават да бъдат зависими от този, който ги е избрал или пък назначил на съответната позиция", казва Павлина Панова, председател на Конституционния съд.

„Възможността за отзоваване, ако това е правилният израз, който употребяват желаещите за промяна на конституцията, означава пряка намеса именно в тази независимост. Защото органът престава да бъде независим тогава, когато членовете му зависят от политическата воля или от волята на този, който е посочил конкретния член било на Конституционния съд, било на Висшия съдебен съвет", посочва тя.