Димитър Владиков: Европа не беше спомената на срещата между САЩ, Китай и Русия - по-лесно е да се дели на 3, отколкото на 4 https://crimes.bg/analizi/dimitar-vladikov-evropa-ne-beshe-spomenata-na-sreshtata-mezhdu-sasht-kitay-i-rusiya-po-lesno-e-da-se-deli-na-3-otkolkoto-na-4/206446 Crimes.bg

Срещата между лидерите на трите големи ядрени сили - САЩ, Китай и Русия, беше във фокуса на световното внимание през изминалата седмица. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин разговаряха за първи път на една маса в китайския град Шънджън, а някои сравниха събитието с нова Ялтенска конференция.

Как срещата беше отразена в Китай и какво означават дипломатическите жестове между лидерите? Темата коментира в предаването „Тази събота" Димитър Владиков, преподавател по геоикономика и регионално развитие в университета в Тиендзин.

Според него форумът не бива да се разглежда единствено като дипломатическа среща, а и като възможност за обсъждане на бъдещите правила и посоки за развитие на регионалната икономика.

„Форумът не следва само да се разглежда като една дипломатическа среща, а също така и като възможност за обсъждане на бъдещите правила и посоки за регионалната икономика, специално на участниците от тези 21 страни, които бяха на форума", обясни Владиков.

По думите му, макар най-голям интерес да са предизвикали лидерите на САЩ, Китай и Русия, останалите участници също имат значителна икономическа тежест.

„Останалите, като Индонезия, Малайзия, Виетнам, Тайланд и другите, не са по-малки. Следва само да кажем, че Индонезия е 300 милиона, Индия е най-населената държава в света с огромен потенциал", посочи той.

Владиков подчерта, че разговорите между представителите на държавите са били не само дипломатически, но и търговско-икономически. Именно върху този аспект според него е бил поставен акцентът при отразяването на форума в Китай.

Като домакин страната е имала възможност да определя акцентите и формата на отделните срещи - както разговорите в по-широк състав, така и тези между двама лидери.

„Доналд Тръмп беше посрещнат лично от Си Дзинпин, а Владимир Путин беше посрещнат от един от така наречените десни ръце на Си Дзинпин", обясни Владиков.

По думите му разликата в посрещането е свързана с дипломатическия протокол.

„Много хора си казаха защо Си Дзинпин не посреща лично Путин, а само Доналд Тръмп. Отговорът трябва да го търсим само преди няколко месеца, когато Си Дзинпин гостуваше в Съединените щати и там той беше също лично посрещнат от Доналд Тръмп. Тоест протоколът задължава сега да се отвърне по същия начин и президентите да се посрещнат лично един с друг", коментира преподавателят.

Той допълни, че при посрещането на руския президент е имало гвардейски парад на летището.

Според Владиков срещите и с двамата президенти са преминали в приятелска атмосфера.

„Няма омаловажаване. Просто няма как Путин да застане също до Си Дзинпин и да раздели семейството. Това нито дипломатически, нито в какъвто и друг аспект би следвало да бъде част от протокола", заяви Владиков в отговор на въпроса дали разположението може да се тълкува като знак за по-малко уважение към руския президент.

„Много по-лесно е да се дели на три, отколкото на четири"

В края на срещата беше приета декларация, в която не се споменават войните в Украйна и Иран.

Според Владиков обаче по-важно е не само какво е било обсъдено, а и кои теми са останали извън публичните изявления.

„Според мен много по-важно е не какво са си казали един на друг по време на тази среща, а какво не беше казано и в медиите, и като изявления. Всъщност това, което не беше казано, беше липсата на Европа. Не само на масата, но и като коментари, като част от разпределението на сферите за влияние", посочи той.

По думите му отсъствието на Европа от разговорите има важно геоикономическо значение.