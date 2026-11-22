Димитър Здравков: Искам да се обърна към семействата, да се смирим, а отговорността към семейството е отговорност към държавата https://crimes.bg/analizi/dimitar-zdravkov-iskam-da-se-obarna-kam-semeystvata-da-se-smirim-a-otgovornostta-kam-semeystvoto-e-otgovornost-kam-darzhavata/206439 Crimes.bg

Димитър Здравков каза снощи, в предаването „Говори сега" по БНТ, че иска да се обърне към семействата, да се смирим и да кажем, че много дължим, а отговорността към семейството е отговорност към държавата. „Зависимостите, които правеха невъзможно избора на нов ВСС, вече ги няма. Горко на онази власт, която мисли, че следва да подчинява опозицията. Тя е изразител на волята на други български граждани. Изборът на ВСС е нещо закономерно, което отдавна трябваше да се случи".

Независимостта на съдебната власт не е привилегия, но е конституционна гаранция на обществото за справедливост и ние демонстрирахме това, заяви Здравков. „Не може да се слагат прилагателни мои, твои, ваши пред ВСС. Той е на цялата българска държава."

Разговорите се водиха, но не на скришно, а в зала 356 в НС, където бяха изслушани всички кандидати, категоричен е Здравков. „Не ми е известно нито по коридори, нито по стаи да са провеждани тайни разговори".