Тръмп поставя Америка на първо място в стратегията си за външна политика. Това е неговата политика. Той не иска да унижава европейците. Това каза международният анализатор и журналист Огнян Дъскарев в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Тръмп казва това, което е казал Джей ди Ванс в началото на тази година в Мюнхен: „Спрете да пускате безконтролно имигранти от Третия свят и от другаде, защото така разрушавате националната идентичност, спрете с джендър идеологията, спрете със зелените сделки, които ви разрушават икономиката".

Той посочи новостите в стратегията за сигурност на Тръмп. „Любопитно е, че на първо място Тръмп поставя интересите на Америка, които са най-силни според него в западното полукълбо. Той възкресява доктрината „Монро" от 1823 г. на тогавашния президент Джеймс Монро. В неговата стратегия за сигурност е Китай. Основната идея тук на Тръмп е да разкачи Китай от Русия. Третото най-важно в на", обясни той.

Според журналиста, международен анализатор и университетски преподавател Мохамед Халаф Европа не е приоритет за американския президент.

„Вече даже бих казал, че не е съюзник, по-скоро враг и съперник. Той гледа да раздели Русия от Китай. Доста анализи на китайски анализатори в различни центрове - и в Китай, и в САЩ, изключват такова нещо да се случи, защото връзката между двете страни в момента е много здрава и много дълбока, защото и двете страни гледат на това, което се прави в Америка, като нещо временно."

Халаф заяви, че мюсюлманите в Европа са около 5% от общото население. „Не може 5% да заличат 450 милиона европейци. Но те правят много лоши неща, създават политически ислям, който опитва да нарушава устоите на европейските държави.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"