Къс разказ за доброто - как полицаи помогнаха на незрящо момче

Кратък разказ за великодушната постъпка на дежурни през нощта полицаи докосна хиляди българи, видя "Труд news". 

Историята бе разказана от очевидец на самата случка. В нощта на 16-ти срещу 17-ти декември дежурен екип на столичното 9-то районно полицейско управление забелязва в мъглата и минусовите температури неориентиран млад мъж.

Когато униформените се приближили към него установили, че момчето е незрящо, загубило е ориентир и не можело да се прибере вкъщи. 

"Снощи в малките часове на минусовите температури двама дежурни полицаи от 9-то РПУ бяха спрели, за да приберат у дома едно незрящо момче, вероятно, за да не мръзне по улиците сам.

Момчето беше с усмивка на лице, очевидно благодарно за жеста. Без излишна драма, без хиляди думи, просто нормална вечер в нормална държава и за секунда забравих къде бях тръгнал... Чест и почитания към тези хора!", разказа свидетелят. 

