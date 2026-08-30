Калоян Желев: Българският автомобилен парк остава един от най-старите в Европа, въпреки огромния ръст на продажбите на нови автомобили https://crimes.bg/analizi/kaloyan-zhelev-balgarskiyat-avtomobilen-park-ostava-edin-ot-nay-starite-v-evropa-vapreki-ogromniya-rast-na-prodazhbite-na-novi-avtomobili/200153 Crimes.bg

Българският автомобилен парк остава един от най-старите в Европа, въпреки огромния ръст на продажбите на нови автомобили. Причината е липсата на последователна държавна политика за моторизацията и мобилността. Това каза анализаторът на автомобилната индустрия Калоян Желев в „Денят започва в неделя" по БНТ.

По думите му държавата от години не разглежда състоянието на автопарка като самостоятелен проблем, а отделните институции работят по различни негови части без обща стратегия. „Това, което виждаме като данни за старите и употребяваните автомобили на най-висока възраст, е просто следствие от пълната абдикация на държавата от политика в сферата на моторизацията и мобилността."

Желев смята, че първата стъпка трябва да бъде признаването на проблема, след което да се изработят конкретни цели и срокове за промяна. „Всяка една обществена система, така и транспортната, се нуждае от някаква базова концептуализация. Така че без стратегия няма да минем."

Той коментира и новите европейски правила за жизнения цикъл на автомобилите, които трябва да насърчат по-доброто проследяване, повторното използване и рециклиране на превозните средства и техните части. Според Желев електромобилите също не трябва да се противопоставят на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Важното е държавата и потребителите да имат ясна представа как да използват различните технологии. „Електромобилите са тук, равностойна технология, която естествено има бъдеще. Въпросът е да имаме ние в собствените си глави концепция за тяхното приложение в България при нашите конкретни условия."

По думите му електромобилите не са ново явление, а технология с повече от век история. Затова бъдещето според него не е в налагането на един-единствен тип задвижване, а в разумното използване на различните възможности.